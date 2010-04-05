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۱۶ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

نماینده سازمان ملل از اقدامات ایران در حوزه مین زدایی قدردانی کرد

نماینده سازمان ملل از اقدامات ایران در حوزه مین زدایی قدردانی کرد

نشست روز جهانی آگاهی از خطرات مین با حضور نمایندگان برخی از نهادهای داخلی به همراه هماهنگ ‏کننده مقیم برنامه عمران سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران و رئیس نماینده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در محل مرکز ‏مین‌زدایی کشور برگزار شد‎.‎

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم کنسوئلو ویدال هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل و نماینده ‏مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد طی سخنانی در این نشست از اقدامات مین زدایی انجام شده توسط وزارت ‏دفاع و مرکز مین‌‌زدایی جمهوری اسلامی ایران قدردانی و تشکر نمودند‎. ‎

خانم ویدال در سخنان خود اظهار داشت :جمهوری اسلامی ایران گامهای بزرگی را در خصوص مین زدایی ‏برداشته است که ایجاد مرکز مین زدایی توسط وزارت دفاع در سال 2004 یکی از آنان به شمار می رود، لذا ‏بخاطر اقدامات ایران در حوزه پاکسازی و آموزش به مردم در خصوص خطرات مین و ایفای نقش اساسی در این ‏زمینه به شما تبریک می‌گوییم‎. ‎

پیر ریتر نیر رئیس نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در سخنانی اظهار داشت که ارزشهای انسانی ‏رکن مهم فرهنگ و مذهب ایرانیان است و جمهوری اسلامی ایران تلاشهای بسیاری در راستای حل مشکلات ‏بشردوستانه انجام داده است لذا به وزارت دفاع و مرکز مین زدایی ایران به جهت موفقیت در این کار بزرگ ‏تبریک می گوئیم و به تمامی کسانی که در این راه تلاش می کنند، ادای احترام می‌نمائیم‎. ‎

رئیس مرکز مین زدایی کشور و نمایندگان وزارت کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان امداد و نجات جمعیت ‏هلال احمر و پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان از دیگر سخنرانان این نشست بودند که فعالیت خود در ‏حوزه مین زدایی را تشریح کردند‎. ‎

شرکت کنندگان در پایان نشست روز جهانی آگاهسازی خطرات مین از نمایشگاه مین زدایی که در حاشیه این ‏نشست تشکیل شده بود، بازدید نمودند‎.‎

کد مطلب 1057957

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