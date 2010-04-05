نماینده سازمان ملل از اقدامات ایران در حوزه مین زدایی قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم کنسوئلو ویدال هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل و نماینده ‏مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد طی سخنانی در این نشست از اقدامات مین زدایی انجام شده توسط وزارت ‏دفاع و مرکز مین‌‌زدایی جمهوری اسلامی ایران قدردانی و تشکر نمودند‎. ‎

خانم ویدال در سخنان خود اظهار داشت :جمهوری اسلامی ایران گامهای بزرگی را در خصوص مین زدایی ‏برداشته است که ایجاد مرکز مین زدایی توسط وزارت دفاع در سال 2004 یکی از آنان به شمار می رود، لذا ‏بخاطر اقدامات ایران در حوزه پاکسازی و آموزش به مردم در خصوص خطرات مین و ایفای نقش اساسی در این ‏زمینه به شما تبریک می‌گوییم‎. ‎

پیر ریتر نیر رئیس نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در سخنانی اظهار داشت که ارزشهای انسانی ‏رکن مهم فرهنگ و مذهب ایرانیان است و جمهوری اسلامی ایران تلاشهای بسیاری در راستای حل مشکلات ‏بشردوستانه انجام داده است لذا به وزارت دفاع و مرکز مین زدایی ایران به جهت موفقیت در این کار بزرگ ‏تبریک می گوئیم و به تمامی کسانی که در این راه تلاش می کنند، ادای احترام می‌نمائیم‎. ‎

رئیس مرکز مین زدایی کشور و نمایندگان وزارت کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان امداد و نجات جمعیت ‏هلال احمر و پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان از دیگر سخنرانان این نشست بودند که فعالیت خود در ‏حوزه مین زدایی را تشریح کردند‎. ‎

شرکت کنندگان در پایان نشست روز جهانی آگاهسازی خطرات مین از نمایشگاه مین زدایی که در حاشیه این ‏نشست تشکیل شده بود، بازدید نمودند‎.‎