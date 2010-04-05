موافقت با اعطای 830 مجوز تاسیس و طرح توسعه صنعتی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آزاده آژیر ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: جوازهای فوق برای سرمایه گذاران در شهرستانهای مشهد، نیشابور، چناران، گناباد، سبزوار، تربت حیدریه، قوچان، کاشمر، فریمان، بردسکن، خواف، درگز، مه ولات، رشتخوار، خلیل آباد، سرخس، کلات نادر، بجستان، جغتای، تربت جام، طرقبه و شاندیز، زاوه، تایباد و جوین صادر است.

رئیس اداره برنامه ریزی وتوسعه صنعتی و معدنی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: در صورت بهره برداری امکان 38 هزار و 885 میلیارد ریال سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مستقیم برای 26 هزار و 515 نفر فراهم خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: گروه صنعت جوازهای صادره شامل کانی های فلزی و غیرفلزی، شیمیایی، چاپ و انتشارات، کاغذ و محصولات کاغذی، پوشاک و منسوجات، غذایی و آشامیدنی، لاستیک و پلاستیک، فلزات اساسی، ماشین آلات و تجهیزات، بازیافت، وسایل نقلیه موتوری، رادیو و تلویزیون، ابزار پزشکی و اپتیکی دقیق است.

رئیس اداره برنامه ریزی وتوسعه صنعتی ومعدنی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: هم اکنون 1864 طرح صنعتی ومعدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 10 درصد دراستان در دست اجراست که در صورت بهره برداری امکان 95 هزار و 772 میلیارد ریال سرمایه گذاری وایجاد اشتغال مستقیم 73 هزار و 641 نفر را برای بخش خصوصی فراهم خواهد کرد.