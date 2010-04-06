برگی از تاریخ ایران و جهان

هفدهم فروردین:

اخراج ایرانیان از عراق



در چنین روزی در سال 1359هجری شمسی ، رژیم بعثی عراق بیش از پانزده هزار تن از ایرانیان مقیم عراق و ایرانی تباران حاضر در این کشور را ازحوزه سرزمینی عراق اخراج کرد .



بیست و یکم ربیع الثانی:



درگذشت ملا محمد محسن فیض کاشانی

سال 1091هجری قمری ملا محمد محسن فیض کاشانی دار فانی را وداع گفت .



محمد مشهور به ملا محسن و ملقب به فیض در چهاردهم ماه صفر سال 1007 در یکى از معروف ترین خاندان علم ، عرفان و ادب ، در کاشان به دنیا آمد. ملا محسن چهارمین فرزند مرتضى در دو سالگى پدر خود را از دست داد. از آن پس دایى و عمویش تعلیم و تربیت او و دیگر برادرانش را به عهده گرفتند و چون فیض از برادران خود باهوش تر بود مقدمات علوم دینى و بخشهایى از آن را تا سن بلوغ در کاشان نزد عمو و دایى اش نورالدین محمد مشهور به حکیم و آخوند نورا فرا گرفت .

بیست ساله بود که با برادر بزرگش عبدالغفور براى ادامه تحصیل به اصفهان که در آن روزگار پایتخت کشور و مرکز تجمع علماى بزرگ و اساتید ماهر در رشته هاى مختلف علوم اسلامى بود، رهسپار گردید و از این موقعیت مناسب که در هیچ یک از شهرهاى ایران و دیگر ممالک اسلامى یافت نمى شد بیشترین بهره ها و استفاده هاى علمى را برد.

فیض کاشانى بیشتر عمر خود را صرف تعلیم ، تدریس و تالیف کرد. او پس از کسب معارف و استفاده علمى و معنوى از استادان بزرگ خود نوشتن کتاب و رساله را از هیجده سالگى آغاز کرد و طى 65 سال نزدیک به دویست جلد اثر نفیس در علوم و فنون مختلف تألیف کرد که از میان آنها می توان به تفسیر صافى و الشافى اشاره کرد .

ششم آوریل:

تولد رافائل



در چنین روزی در سال 1483 میلادی رافائل ( رافائلو سانزیو ) نقاش مشهور ایتالیایی دیده به جهان گشود .

مریم مقدس عنوان مهمترین اثر هنری اوست . وی در سال 1520 میلادی دقیقا در سی و هفتمین سالگرد تولدش در گذشت .

تولد ژان بابتیست



سال 1671 میلادی ژان باپتیست روسو نمایشنامه نویس و شاعر شهیر فرانسوی به دنیا آمد .« آواز های ترسناک » عنوان مهمترین اثر اوست .

درگذشت آیزاک آسیموف

سال 1992 میلادی آیزاک آسیموف نویسنده مشهور داسانهای علمی تخیلی درگذشت . روبوت اول عنوان مهمترین اثر اوست .