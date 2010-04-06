"نفحات نفت" به روایت رضا امیرخانی منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیرخانی که با رمانهایش در بین علاقمندان به ادبیات شناخته شده است این بار با نگارش کتاب "نفحات نفت" به فرهنگ و مدیریت نفتی در ایران توجه کرده است.

در کتاب اخیر او که توسط انتشارات افق مراحل فنی چاپ را پشت سر می گذارد می خوانیم: "نفت همان دولت است و دولت همان نفت.

شنیده‌ام که ستاره دریایی اگر بازوش زیر سنگ گیر بیافتد، از خیر بازو می‌گذرد و آن را قطع می‌کند. اما این مال وقتی است که ستاره بیم داشته باشد از خطر... دولت تا نفت دارد، خطری تهدیدش نمی‌کند! و این‌گونه، اقتصاد دولتی و مدیر سه‌لتی ساخته می‌شود."

این کتاب شامل مقاله ای بلند به قلم نویسنده درباره وضعیت مدیریت نفتی در ایران و چالشهایی که از این مسیر پیش روی اقتصاد کشور قرار می گیرد، است.

امیرخانی ه پیش از این کتاب"نشت نشا" را با موضوع مدیریت دولتی در ایران نوشته است.



" من او"، " بی وتن" و " ار میا" از جمله آثار ادبی وی هستند.

