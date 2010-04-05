78 هزار نفر از گنبد سلطانیه بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر الهی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 26 هزار و 850 نفر گردشگر ازبنای رختشویخانه ، 16هزار و 200 نفر از غار کتله خور و تعداد 20 هزار نفر از موزه مردان نمکی عمارت ذوالفقاری ازابتدای سال جاری تاروز 13 فروردین ماه بازدید نموده اند.

وی ادامه داد: یک میلیون و 57 هزار و 90 نفر مسافر نوروزی ازابتدای سال جاری تا 13 فروردین از طریق خودروهای شخصی، اتوبوس، قطار و هواپیما وارد استان زنجان شده اند.



الهی افزود: از این تعداد حدود 77 هزار و 796 نفر در مراکز اقامتی استان از جمله هتل ها، مهمانپذیرها، کمپهای موقت، کلاسهای مدارس، منازل استیجاری، مهمانسرای ادارات و برپایی چادرهای مسافرتی در میادین و پارکهای شهرهای استان اسکان یافته اند.



مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ادامه داد: اکیپهای بازرسی و نظارت ستاد تسیهیلات سفرهای نوروزی استان از ابتدای سال جاری تا روز 13 فروردین ماه بیش از هزار و 23 مورد بازدید و بازرسی از مراکز اقامتی ، رستورانها و مراکز پذیرایی بین راهی، دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی موقت و کمپها و مهمانسراها داشته اند که تعداد 56 مورد تذکر و تعداد 46 مورد اخطار کتبی به مراکز فوق داده شده است.

الهی افزود: با توجه به بخشنامه ارسالی از سوی سازمان مرکزی دارندگان سفر کارت می توانند از موزه ها و اماکن تاریخی کشورکه دارای ورودیه و تحت نظراین سازمان هستند به صورت نیم بها بازدید نمایند.