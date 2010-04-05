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۱۶ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۳۶

اردیبهشت‌ماه سال جاری؛

همایش برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می‌شود

همایش برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از برگزاری همایش برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علی مولایی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا کنون دو دوره از همایش برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شده است، اظهار داشت: سومین دوره تجلیل از برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور در اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی از حضور بزرگان حوزه و شخصیت‌های کشوری در این همایش خبر داد و افزود: در این همایش طلاب برتر در عرصه‌های آموزشی،‌ تربیتی و پژوهشی معرفی می‌شوند و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

مولایی با اشاره به اینکه همایش امسال به تجلیل از طلابی که در سال‌های 87 و 88 موفق به کسب موفقیت‌هایی شده‌اند اختصاص دارد، تصریح کرد: همایش‌های پیشین برترین‌های حوزه‌های علمیه به تجلیل از طلاب موفق در سال‌های 85 و 86 اختصاص داشته است، اما در سال 88 این همایش برگزار نشد.

وی در ارتباط با نحوه شناسایی طلاب برتر یادآور شد: این طلاب توسط معاونت‌های مربوطه و با همکاری مدیریت‌های مناطق و مدارس بر اساس شاخص‌هایی که در کمیته‌های تخصصی با حضور نمایندگان معاونت‌های مختلف اعلام شده است، مشخص می‌شوند.
 

کد مطلب 1058105

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