توقیف آثار تاریخی شوشتر از سوی اداره دخانیات

به گزارش خبرنگار مهر، این بخش از دژ تاریخی سلاسل در اختیار اداره دخانیات بوده است و از آن هیچ استفاده ای صورت نمی گرفت به همین دلیل نیز میراث فرهنگی شوشتر اقدام به راه اندازی موزه سنگ در آن کرده بود. با این همه، اداره دخانیات شهرستان شوشتر با ادعای مالکیت بر این بخش از دژ سلاسل این موزه را از چند روز پیش از آغاز تعطیلات نوروزی تا کنون پلمب و دهها اثر سنگی موجود در آن را توقیف کرد.

اداره دخانیات شهرستان شوشتر با ادعای مالکیت بر این بخش از دژ سلاسل این موزه را از 4 روز پیش از آغاز تعطیلات نوروزی تاکنون پلمب و صدها اثر سنگی موجود در آن را توقیف کرد

از جمله آثار موجود در این موزه سنگ پلمب شده می توان به سرستونهای سنگی مربوط به دوران هخامنشی، سنگ مزار، کتیبه های سنگی مربوط به 700 سال پیش و چندین و چند اثر سنگی و با ارزش تاریخی دیگر اشاره کرد. درباره دژ یا قلعه سلاسل که به ثبت ملی نیز رسیده در متون تاریخی این طور می خوانیم: " قلعه سلاسل دژی است بسیار بزرگ که دارای حیاطهای مفصل و متعدد و اتاقهایی شامل سربازخانه ها، طویله ها، حمامها، شبستانها، برجها، باغچه ها، قورخانه، نقاره خانه، حرم خانه، آشپزخانه، قاپیهای متعدد و حوضهای بزرگ و حصار و خندق بوده ‌است و اکنون تمامی عمارتهای آن تخریب شده‌اند و جز اتاقهای زیر زمینی، شوادانها و تونلهای داریون چیزی از آن نمانده ‌است".

"علاوه بر این، برخی دیگر از متون تاریخی از وجود این دژ در زمان هخامنشیان حکایت می‌کنند، این قلعه تا حدود ۵۰ سال پیش آباد بوده‌است. دژ سلاسل بجز نقش دفاعی که برای شهر شوشتر داشته ‌است، مرکز کنترل نهر داریون و همچنین محل استقرار والی خوزستان نیز بود. با وجود تخریب قسمت عمده این قلعه، بخش‌های باقیمانده چشمگیر و بسیار دیدنی هستند."

دژ سلاسل در طول عمر خود تخریبهای فراوانی را به خود دیده است که سهمگین ترین آنها را می توان تخریب صورت گرفته از سوی اداره دارای در سال 1340 که بنا به صورت کامل تخریب شد دانست

آثاری که در سطح آزاد قلعه سلاسل باقیمانده همگی به دوران اسلام تعلق دارد و از دوره ساسانی فقط دیوارهای شمالی قلعه را می توان به حساب آورد. دیوارهای نامبرده بر حاشیه مافاریان دیده می شود. "به گواهی تاریخی دژ سلاسل تا کنون تخریب و تعمیرهای فراوانی را به خود دیده است، "فتحعلی خان" پسر "واخشتوخان" در قرن 11 هجری و محمد علی میرزای دولتشاهی بار دیگر در سال 1237 این قلعه را تخریب کردند، اما نظام السلطنه حسینقلی خان مافی در 1307 آن را به صورت کامل مرمت کرد تا اینکه در دهه 40 به دستور اداره دارایی وقت، باقیمانده قلعه کاملآ ویران و از مصالح آن در قسمت غربی قلعه ساختمان ادارات دارائی، قند و شکر و غله و دخانیات احداث شد که گفته می شود این ویرانی بزرگترین صدمه را به آثار باقیمانده سلاسل زد و سبب شد که فقط قسمتهایی از طبقه اول بناهای آن باقی بماند."

از آن زمان تا کنون بخشهای مختلف این قلعه در اختیار این ادارات و همچنین کمیته امداد امام خمینی قرار دارد و تلاشهای صورت گرفته از سوی میراث فرهنگی برای باز پس گیری آنها بی نتیجه مانده است.

با توجه به گردشگرپذیر بودن شهرستان شوشتر، این موزه و آثار پراهمیت موجود در آن در ایام تعطیلات عید می توانست یکی از محلهای مورد توجه مسافران نوروزی باشد اما با این وجود موزه سنگ شوشتر پیش از آغاز تعطیلات توقیف شد و تا کنون اقدامی برای رفع توقیف آثار تاریخی موجود در آن صورت نگرفته است.

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* سفرنامه حاج عبدالغفارنجم الملک به تصحیح سعید نفیسی