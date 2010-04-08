130 کیلومتر فاصله از پایتخت دلیل کمتر بودن بیکاری در فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر در فیروزکوه، شهرستان فیروزکوه در 130 کیلومتری پایتخت قرار داشته و از شهرستانهای شمال شرق استان تهران محسوب می شود که از نظر وسعت جغرافیایی بزرگترین و از نظر تعداد سکنه کم جمعیت ترین شهرستان استان تهران شمرده می شود.

فیروزکوه به جهت دارا بودن ویژگیهای مثبت فراوان قابلیت تبدیل شدن به کاربریهای مختلف موجود در سایر مناطق کشور را یکجا در اختیار دارد.

در حال حاضر این شهرستان مستعد مسیر پیشرفت خود را یافته و با برداشتن موانع ناشی از کاستیها و معضلات موجود فعلی می تواند راه رو به توسعه خود را ادامه دهد.

فیرزوکوه خارج از قانون ممنوعیت شعاع 120 کیلوتری

استقرار صنعت یکی از قابلیتهای بالقوه شهرستان فیروزکوه به جهت خارج بودن از شعاع 120 کیلومتری و خارج بودن از محدوده ممنوعیت احداث شهرکهای صنعتی است.

فرماندار شهرستان فیروزکوه پیرامون این توانمندی صنعتی به خبرنگار مهر گفت: بنا بر قانون ممنوعیت احداث شهرک صنعتی در شعاع 120 کیلومتری، برخی از مناطق کشور نمی توانند از این موهبت برخوردار شوند اما در این شهرستان مانعی در جهت گسترش مزیت فوق وجود ندارد.

سعید افشار نادری تمهیدات صورت گرفته در زمینه صنایع شهرستان فیروزکوه را مناسب ارزیابی کرد و افزود: تاکنون در شهرستان فیروزکوه اقدامات مناسبی در راستای بسط و گسترش صنعت صورت گرفته و در آینده نیز برنامه هایی از این دست وجود خواهد داشت.

اشتغالزایی در فیروزکوه موجب مهاجرت معکوس شده است

این مسئول با اشاره به مزیتهای مثبت گسترش صنعت در شهرستان خاطرنشان کرد: یکی از نتایج مثبت رونق صنعت در هر شهرستان وقوع پدیده خوشایند مهاجرت معکوس خواهد بود که بدین ترتیب کم جمعیتی شهرستان فیروزکوه نیز جبران خواهد شد.

وی با تاکید بر رها بودن شهرستان فیروزکوه از قانون ممنوعیت احداث واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری پایتخت اظهار داشت: معافیت از این قانون یک فرصت استثنایی در شهرستان فیروزکوه شمرده می شود تا با سود جستن از این امتیاز و استقرار صنایع در قالب شهرکهای صنعتی در راستای توسعه پایدار شهرستان قدم برداشت و نیاز به اشتغال جوانان را نیز اجابت کرد.

تلاقی سه استان کشور در فیروزکوه

افشار نادری همجواری شهرستان فیروزکوه با سه استان کشور را از قابلیتهای دیگر رشد اقتصادی دانست و بیان داشت: فیروزکوه محل تلاقی سه استان تهران، سمنان و مازندران بوده و یکی از اهداف کلان مسئولین شهرستان، توسعه این مسیرهای مواصلاتی و مرتبط نمودن استانهای مذکور به یکدیگر است.

فرماندار شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه مراودات تجاری بین اهالی فیروزکوه و دیگر مناطق همجوار ریشه در تاریخ این دیار کهن دارد، یادآور شد: بر اساس سوابق تاریخی موجود، تبادلات بازرگانی ریشه در تاریخ این شهرستان و مناطق اطراف دارد.

وی ادامه داد: احیای مسیرهای مواصلاتی یاد شده بر وضعیت معیشتی اهالی این شهرستان تاثیرات مثبتی خواهد گذاشت و توان اقتصادی و گسترش امر اشتغالزایی را به ارمغان خواهد آورد.

کاهش بیکاری نتیجه گسترش کشاورزی و دامپروری در منطقه

این مسئول وضعیت کشاورزی، دامپروری و پرورش آبزیان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: وضعیت کشاورزی، دامپروری و پرورش آبزیان قابل قبول و البته قابل توسعه است که می توان آن را راهی برای کاهش معضل بیکاری دانست.

سعید افشار نادری در تشریح دلایل توسعه این بخش سودمند در شهرستان فیروزکوه گفت: وجود مراتع مناسب در سطح شهرستان به گسترش صنعت دامپروری و فاصله نسبتا دور از پایتخت توسعه فعالیتهای مرتبط با طیور را در پی دارد.

وی با اشاره به محصولات تولیدی شهرستان دماوند اظهار داشت: محصولاتی نظیر گردو، قیسی و میوه های درختی مانند آلبالو، گیلاس ،به و گلابی در زمینه کشاورزی و فراورده های گوشتی و لبنی همچون انواع گوشت تولیدات فیروزکوه است و از عسل و گیاهان دارویی می توان به عنوان دیگر محصولات این شهرستان نام برد.

آمار بیکاری در شهرستان فیروزکوه هفت درصد پایین تر از پایتخت

رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان فیروزکوه با اعلام این خبر افزود: وضعیت اشتغال در شهرستان فیروزکوه در شرایط مناسبی بسر می برد و آمار بیکاران آن هفت درصد پایینتر از پایتخت است.

داریوش همدانی از افزایش 20 درصدی فرصتهای شغلی در شهرستان فیروزکوه خبر داد و گفت: با افزوده شدن تعدای کارخانه در سال 88 فرصتهای شغلی در شهرستان فیروزکوه 20 درصد افزایش داشته و دلیل پایین بودن آمار بیکاران این شهرستان ناشی از این رویداد است.

به هر روی به نظر می رسد وجود فرصتهای مناسب اشتغال در شهرستان فیروزکوه که همچنان راه برای بسط و گسترش آن فراهم است باعث شده تا نرخ بیکاری در این شهرستان پایین تر از پایتخت باشد اما باید در نظر داشت نقطه مطلوب، کاهش هر روزه آمار بیکاری است.

شهرستان فیروزکوه در منتهی الیه شمال شرقی استان تهران واقع شده است. این شهرستان از شمال و شرق به استان مازندران، از جنوب و جنوب شرقی به استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند محدود می شود و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت این شهرستان 39 هزار و 284 نفر بوده است که 15 هزار و 124 نفر ساکن مناطق روستایی و 24 هزار و160 نفر ساکن مناطق شهری بوده اند.