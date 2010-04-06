علی سنگینیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری خارجی در بورس کمتر از یک درصد است، افزود: سرمایه گذاری خارجی در چند محور پیگیری می شود که یک بخش آن اصلاح آئین نامه سرمایه گذاری خارجی است که اصلاح این آئین نامه با همکاری بورس و سازمان سرمایه گذاری خارجی نهایی شده است.

معاون شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه اصلاح آئین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس پس از تصویب در شورای بورس به هیئت دولت ارائه شده است، تصریح کرد: با تصویب این آئین نامه بخشی از محدودیتهای فعلی سرمایه گذاری خارجی در کشور حذف می شود و بازار برای جذب سرمایه های بیشتر جذاب تر خواهد شد.

سرمایه گذاری خارجی در ایران نسبت به میانگین کم است

وی بخش دیگر جذب سرمایه گذاری خارجی را دسترسی به بازار از طرق مختلف، دسترسی به بازار توسط واسطه های خارجی و انتشار گواهی سپرده ای عنوان و تصریح کرد: در جذب سرمایه های خارجی باید موضوع محدودیتهای کشور ا لحاظ کنیم، زیرا سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نیز نسبت به میانگین کم است.

سنگینیان سرمایه گذاری در بورس را تابع سرمایه گذاری مستقیم دانست و گفت: وقتی میزان سرمایه گذاری مستقیم در کشور پائین باشد، نمی توان انتظار داشت که رقم سرمایه گذاری در بورس بالا باشد، بنابراین باید در سطح ملی برای جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم اقداماتی صورت گیرد تا به تبع آن سرمایه گذاری در بورس نیز افزایش یابد.

وی بیان کرد: سرمایه گذاران خارجی در بورس افراد حقیقی هستند که از طریق صندوقهای سرمایه گذاری اقدام کرده اند و یا شرکتهای خارجی هستند که مستقیما در شرکتهای ایرانی سهام خریداری کرده و کنترل مدیریتی سهام را در اختیار دارند.