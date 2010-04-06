به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هرالد تریبون، یوسا گفت: من عقاید سیاسی خود را به‌خاطر دریافت جوایز ادبی تغییر نمی‌دهم.

وی این جملات را در پاسخ به این تئوری که احتمالاً کشمکشهای آزادیخواهانه این نویسنده، او را از دریافت جایزه ادبیات نوبل بازداشته‌است عنوان کرد.

یوسا در مصاحبه‌ای که روزنامه پریوین دیلی لا ریپابلیکا به مناسبت هفتاد و چهارمین سالگرد تولدش با وی انجام داده‌است گفت: من تلاش می‌کنم در برخورد با مسائل منطقی باشم. من بر این اعتقادم که کار یک نویسنده حرفه‌ای به ادبیات صرف خلاصه نمی‌شود.

خالق "سور بز" توضیح داد: این گونه تلقی از ادبیات ناشی از ایده‌هایی است که در جوانی با خواندن آثار سارتر و مفهوم "نویسنده متعهد" دریافته‌ام.

اشتیاق به دموکراسی، آزادیخواهی و روحیه ضد استبدادی در جامعه از جمله مواردی است که یوسا برای کاهش خشونت و افزایش کیفیت زندگی مردم لازم دانست و گفت: همه اینها چیزهایی هستند که مرا با رژیمهای خودکامه همچون حکومت پینوشه دشمن می‌کند.

ماریو بارگاس یوسا از بزرگترین نویسندگان آمریکای لاتین محسوب می‌شود و آثار زیادی از وی به فارسی ترجمه شده است که از آن جمله می‌توان به "سردسته‌ها" با ترجمه آرش سرکوهی، "گفتگو در کاتدرال"،"جنگ آخرالزمان"، "مرگ در آند"، "سور بز" و " چرا ادبیات؟" با ترجمه عبدالله کوثری، "سالهای سگی" و"چه کسی پالمینو مولرو را کشت" با ترجمه احمد گلشیری اشاره کرد.



