حفاری بزرگترین میدان نفتی عراق به خارجی ها واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، عبدالمهدی العمیدی با اشاره به واگذاری قرارداد حفاری چاههای جدید میدان نفتی رمیله عراق توسط شرکتهای BP و CNPC چین به ارزش تقریبی 500 میلیون دلار به پیمانکاران بین المللی گفت: دولت عراق قراردادهای حفاری 49 حلقه چاه نفتی جدید را به شرکتهای پیمانکار خارجی واگذار کرده است.

معاون مدیر کل اداره قراردادها و مجوزهای وزارت نفت عراق با بیان اینکه بر اساس قراردادهای واگذار شده به شرکت چینی داکینگ، همچنین یک سرمایه گذاری مشترک میان شرکت شلمبرگر و شرکت ملی حفاری عراق، هر یک باید 21 حلقه چاه جدید در میدان نفتی رمیله بزرگترین میدان نفتی عراق، حفاری کنند، اظهار داشت: همچنین قرارداد حفاری 7 حلقه چاه نفتی این میدان به شرکت استرالیایی و درفورد اینترنشنال واگذار شده است.

میدان رمیله که ذخایر نفتی آن 17 میلیارد بشکه برآورد شده است، یکی از پایه های قدرتمند صنعت نفت عراق به شمار می رود. تولید کنونی این میدان نزدیک به یک میلیون و 250 هزار بشکه در روز است.

کنسرسیوم شرکت چند ملیتی BP وCNPC چین در دور اول مناقصه های نفتی عراق که اواخر ژوئن سال 2009 در بغداد برگزار شد، قراردادی به مدت 20 سال برای توسعه میدان رمیله (یکی از بزرگ ترین میدان های نفتی جهان) با دولت عراق امضا کردند.

شرکت BP در نظر دارد 15 میلیارد دلار در این پروژه سرمایه گذاری کند. قرارداد توسعه میدان رمیله اولین قرارداد بزرگی است که عراق از زمان حمله آمریکا به این کشور (سال 2003) امضا کرده است.

کنسرسیوم BP وCNPC چین در نظر دارند تولید این میدان را به دو میلیون و 850 هزار بشکه در روز افزایش دهند.

در همین حال ضیا جعفر رئیس سازمان دولتی بازاریابی نفت وزارت نفت عراق (سومو) اعلام کرده بود: تولید میدان نفتی رمیله عراق از اوایل ژوئیه سال جاری می تواند 100 هزار بشکه در روز افزایش یابد.