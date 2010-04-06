به گزارش خبرنگار مهر، این فیلمساز موفق سینمای ایران هم اکنون به همراه پیمان معادی مشغول نگارش فیلمنامه این فیلم است که عنوان آن مشخص نیست. این دومین همکاری معادی و فرهادی بعد از فیلم "درباره الی" است.

"درباره الی" در جشنواره سال 2009 برلین خرس نقره ای بهترین کارگردانی را نصیب فرهادی کرد و همچنین در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی جوایز مختلفی به دست آورد. اما از حضور در میان نامزدهای نهایی بخش اسکار بهترین فیلم خارجی زبان باز ماند.

فرهادی که اجرای موفق نمایش "ماشین نشینها" را در کارنامه کارگردانی خود در تئاتر دارد، سال گذشته قرار بود به دعوت اداره کل هنرهای نمایشی و دبیر خانه جشنواره تئاتر فجر نمایشی را در جشنواره تئاتر فجر به صحنه ببرد ولی این امر میسر نشد.