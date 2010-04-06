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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۴۱

در سال همت مضاعف کار مضاعف /

کرسیهای نظریه پردازی در حوزه های علمیه خواهران راه اندازی می شود

کرسیهای نظریه پردازی در حوزه های علمیه خواهران راه اندازی می شود

مدیر منطقه یک حوزه های علمیه خواهران گفت: زمینه سازی برای تولید علم و تشکیل کرسی های نظریه پردازی برنامه محوری منطقه یک حوزه های علمیه خواهران در سال همت و تلاش مضاعف قرار گرفته است.

زهرا راستی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه ریزی در زمینه تولید علم و کرسی های نظریه پردازی و ایجاد مقاطع بالاتر تحصیلی در منطقه یک حوزه های علمیه خواهران از برنامه های سال جدید این مرکز است.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید به همت مضاعف و کار مضاعف گفت:  شاید آنچه درنگاه اول از اصطلاح همت مضاعف، کارمضاعف به ذهن متبادرمی شود، تلاش در اموراقتصادی، صنعتی و تولیدی باشد اما کار در ابعاد مختلف فرهنگی از ضرورت و اهمیت بیشتری برخوردار است و در این زمینه حوزه های علمیه در خط مقدم کار و فعالیت قراردارند دراین راستا درسال جدید مهمترین هدفی که مدنظر است استفاده بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود حوزه های علمیه منطقه یک است.

مدیر منطقه یک حوزه های علمیه خواهران افزود: این برنامه در دو مرحله انجام  می شود مرحله اول شناسایی این ظرفیت ها است که شامل فضای آموزشی موجود، نیروی انسانی، تجهیزات و ابزارهای در اختیار است و مرحله دوم ظرفیت سازی و اقدامات عملی است که می توان در جهت توسعه کمی و کیفی حوزه های علمیه انجام داد.

زهرا راستی گفت: حوزه های علمیه در سال جدید تلاش خواهند کرد تا همفکری و همسویی ویژه ای در هدف گذاری، تعیین راهبردها، شناخت فرصت ها ، شناخت موانع، ارائه برنامه و ترسیم راهکارهای اجرائی داشته باشند که این امرمستلزم همکاری و هماهنگی بیشتر بین مناطق، مدارس و مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران است.

کد مطلب 1058163

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