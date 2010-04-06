کرسیهای نظریه پردازی در حوزه های علمیه خواهران راه اندازی می شود

زهرا راستی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه ریزی در زمینه تولید علم و کرسی های نظریه پردازی و ایجاد مقاطع بالاتر تحصیلی در منطقه یک حوزه های علمیه خواهران از برنامه های سال جدید این مرکز است.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید به همت مضاعف و کار مضاعف گفت: شاید آنچه درنگاه اول از اصطلاح همت مضاعف، کارمضاعف به ذهن متبادرمی شود، تلاش در اموراقتصادی، صنعتی و تولیدی باشد اما کار در ابعاد مختلف فرهنگی از ضرورت و اهمیت بیشتری برخوردار است و در این زمینه حوزه های علمیه در خط مقدم کار و فعالیت قراردارند دراین راستا درسال جدید مهمترین هدفی که مدنظر است استفاده بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود حوزه های علمیه منطقه یک است.

مدیر منطقه یک حوزه های علمیه خواهران افزود: این برنامه در دو مرحله انجام می شود مرحله اول شناسایی این ظرفیت ها است که شامل فضای آموزشی موجود، نیروی انسانی، تجهیزات و ابزارهای در اختیار است و مرحله دوم ظرفیت سازی و اقدامات عملی است که می توان در جهت توسعه کمی و کیفی حوزه های علمیه انجام داد.

زهرا راستی گفت: حوزه های علمیه در سال جدید تلاش خواهند کرد تا همفکری و همسویی ویژه ای در هدف گذاری، تعیین راهبردها، شناخت فرصت ها ، شناخت موانع، ارائه برنامه و ترسیم راهکارهای اجرائی داشته باشند که این امرمستلزم همکاری و هماهنگی بیشتر بین مناطق، مدارس و مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران است.