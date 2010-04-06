علی اصغر عینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، میانگین ضریب موفقیت تبادل پیام کوتاه در این شبکه را بیش از 97 درصد عنوان کرد و گفت: در یک ساعت قبل از تحویل سال 89 یعنی از ساعت 20 تا 21 آخرین روز سال 88، یازده میلیون و 753 هزار پیامک موفق توسط مشترکان این شبکه ارسال شد و از ساعت 24 روز 29 اسفند سال 88 تا ساعت 24 اول فروردین 215 میلیون پیام کوتاه موفق در این شبکه مبادله شد.

به گفته این مقام مسئول شرکت ایرانسل، از 29 اسفند 88 تا پنج فروردین 89 (6 روز) 526 میلیون و 253 هزار و 819 پیامک ارسال شد.

عینی پور افزود: ‌سیمکارت های ایرانسل در نوروز امسال در بیش از 1500 شهر و روستا و بیش از 11 هزار کیلومتر از جاده های اصلی و فرعی کشور آنتن دهی داشت.