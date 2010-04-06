  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

عینی پور به مهر خبر داد:

ایرانسلی‌ها یک میلیارد و 400 میلیون SMS در نوروز ارسال کردند

ایرانسلی‌ها یک میلیارد و 400 میلیون SMS در نوروز ارسال کردند

معاون فنی شرکت ایرانسل گفت: مشترکان این شرکت از روز 29 اسفند سال 88 تا 13 فروردین سال 89 (14 روز ) یک میلیارد و 473 میلیون و 791 هزار و 196پیام کوتاه ارسال کردند.

علی اصغر عینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، میانگین ضریب موفقیت تبادل پیام کوتاه در این شبکه را بیش از 97 درصد عنوان کرد و گفت: در یک ساعت قبل از تحویل سال 89 یعنی از ساعت 20 تا 21 آخرین روز سال 88، یازده میلیون و 753 هزار پیامک موفق توسط مشترکان این شبکه ارسال شد و از ساعت 24 روز 29 اسفند سال 88 تا ساعت 24 اول فروردین 215 میلیون پیام کوتاه موفق در این شبکه مبادله شد.

به گفته این مقام مسئول شرکت ایرانسل، از 29 اسفند 88 تا پنج فروردین 89 (6 روز) 526 میلیون و 253 هزار و 819 پیامک ارسال شد.

عینی پور افزود: ‌سیمکارت های ایرانسل در نوروز امسال در بیش از 1500 شهر و روستا و بیش از 11 هزار کیلومتر از جاده های اصلی و فرعی کشور آنتن دهی داشت.

کد مطلب 1058167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها