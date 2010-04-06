اولین هتل 5 ستاره منطقه توریستی طالقان احداث می شود

احمد بهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: احداث این هتل، گام مهمی در راستای پیشرفت صنعت گردشگری در طالقان است و باعث می شود امکانات رفاهی گردشگران و توریستهای این منطقه افزایش یابد.

وی ادامه داد: این هتل در بالادست سد طالقان احداث می شود و در خصوص احداث آن تاکنون فعالیتهای انجام شده که امیدواریم ثمربخش باشد و هتل در اسرع وقت افتتاح شود.

این مسئول عنوان داشت: این پروژه در حال حاضر حدود 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اتمام آن گام مهمی در ارتقای کمی و کیفی گردشگری در منطقه طالقان است.

سطح خدمات دهی مراکز اقامتی طالقان در حد مهمانپذیر است

بهزادی بیان کرد: در حال حاضر چند هتل و مرکز اقامتی در طالقان وجود دارد اما سطح خدمات دهی آنها بیشتر در حد مهمانپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود پروژه هتل 5 ستاره طالقان سال 90 به بهره برداری برسد.

در روزهای تعطیل 120 هزار گردشگر از منطقه توریستی طالقان دیدن می کنند

شهردار طالقان در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: در روزهای تعطیل 120 هزار گردشگر از منطقه توریستی طالقان دیدن می کنند که این امر از اهمیت و جاذبه های گردشگری منطقه حکایت می کند.

وی ادامه داد: منطقه طالقان جاذبه های گردشگری فراوانی دارد فقط کافیست زمینه های لازم برای افزایش حضور گردشگران در این منطقه و زیرساختهای لازم فراهم شود.

بهزادی افزود: جمعیت ثابت طالقان هفت هزار نفر و جمعیت متغیر فعلی نیز 50 هزار نفر است.

تعداد داروخانه های شبانه روزی طالقان جوابگوی نیازها نیست

بهزادی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: تعداد داروخانه های شبانه روزی طالقان جوابگوی نیازها نیست و باید افزایش یابد.

وی ادامه داد: طالقان یک منطقه توریستی است که این امر، اهمیت افزایش امکانات درمانی و بهداشتی این منطقه را بیش از پیش آشکار می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: با افزایش امکانات درمانی و بهداشتی طالقان، هم بخشی از مشکلات ساکنان این منطقه کاهش می یابد و هم رفاه بیشتری برای مسافران و گردشگران فراهم می شود