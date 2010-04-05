دستیابی به اهداف بلند انقلاب مستلزم همت و کار مضاعف است

به گزارش خبرنگار مهر در پلدختر، حجت الاسلام محمد تقی صرفی پور ظهر دوشنبه در نخستین جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: شعار همت و کار مضاعف مقام معظم رهبری راهبرد و مسیر نظام جمهوری اسلامی ایران را مشحص می کند.

وی با تاکید بر اینکه همت مضاعف و کار مضاعف تنها مختص به یک گروه و قشر خاص نیست، خاطر نشان کرد: همه افراد در جامعه در اعتلا و سربلندی ایران اسلامی سهیم هستند.

امام جمعه شهرستان پلدختر با بیان اینکه مدیران و مسئولان نظام باید با پیروی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب همت و کار مضاعف را سر لوحه کار خود قرار دهند، عنوان کرد: یکی از راه های عملی کردن شعار همت و کار مضاعف توجه به اصل برنامه ریزی است.

حجت الاسلام صرفی پور با اشاره به اینکه گام اول در مدیریت مطلوب برنامه ریزی درست، آینده نگری شایسته و نشان دادن افقی روشن و متعالی در مسیر حرکت به سوی توسعه و پیشرفت است ، یادآور شد: در این صورت است که به اهداف شعار امسال دست خواهیم یافت.

فرماندار شهرستان پلدختر نیز در ادامه این جلسه بیان داشت: مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی باید با همت و کار مضاعف در راستای پیام مقام معظم رهبری تلاش و برنامه ریزی مطلوبی داشته باشند.

فریدون رشیدی با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری یادآور شد: نامگذاری امسال به عنوان همت و کار مضاعف مسئولیت مردم و مسئولان را مضاعف کرده است.

وی با تاکید بر اینکه همت و کار مضاعف باید در همه عرصه ها تجلی و بروز پیدا کند، خاطرنشان کرد: همه اقشار و مردم باید تلاش کنند تا با استفاده بهینه از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود همه همت و تلاش حود را در راستای پویایی، پیشرفت و توسعه کشور به کار گیرند.

فرماندار شهرستان پلدختر یادآور شد: عزت و سربلندی ایران اسلامی در شرایط کنونی در گرو همت و کار مضاعف و همچنین پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری است.