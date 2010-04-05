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۱۶ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۳۲

رشد روزافزون حاشیه نشینی در مازندران تهدید کننده است

ساری - خبرگزاری مهر: جانشین کارگروه بهداشت و درمان مازندران از افزایش روزافزون پدیده حاشیه نشینی در شهرهای مازندران به عنوان تهدیدی برای این استان یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هفته سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: تکنولوژی جدید ، فرایندی در حوزه جامعه ایجاد کرده که ما را وارد مرحله گذار از جامعه سنتی به صنعتی کرده است.

 ابراهیمی تصریح کرد: هر روز روند مدرنیزه کردن ساختار اجتماعی و ورود آن به زندگی اجتماعی ، چالشها و نارسایی ها را ایجاد کرده و ما آن را ملاحظه می کنیم.
 
وی افزود: به دلیل دسترسی نقاط شهرنشین به امکانات ، شاهد رشد مهاجرت بی رویه جمعیت روستاها به شهرها هستیم.
 
ابراهیمی با بیان اینکه امروز نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند، خاطرنشان کرد: ما نتوانسته ایم برنامه راهبردی برای زندگی در روستاها تهیه کنیم و رشد روزافزون حاشیه نشینی از مواردی است که زندگی شهری را تهدید می کند.
 
وی مهمترین دغدغه سیاسی را حفظ سلامت شهروندان و احیای مجموعه سالم و پویا برای زندگی اجتماعی دانست و تصریح کرد: حفظ سلامت شهروندان در گرو یک برنامه ریزی قانونمند میسر است.
 
معاون سیاسی استانداری مازندران گفت: مهاجرت وسیع به شهرها و گسترش حاشیه نشینی موجب از هم پاشیدگی بسیاری از خانواده ها شده است.
 
وی اظهار داشت: فقر، کاهش امنیت غذایی، سبک زندگی ناسالم ، کمبود فضا و عدم توجه به محیط های فرح بخش و سالم و اولویت قرار ندادن بهداشت در محیط شهری و اعتیاد از دغدغه های عمده ای است که حوزه بهداتش و سلامت را تهدید می کند.
 
ابراهیمی با بیان اینکه امروز توجه به مقوله سلامت، تنها معطوف به یک سازمان نیست، بیان کرد: شاید سیاست گذاری ها معطوف به یک مجموعه باشد اما در این مقوله مهم ، همه دستگاه ها به خصوص رسانه ها مکلف هستند گامهای موثر بردارند.
 
وی افزود: شناسایی مشکلات استراتژیک ، رمز موفقیت و گذار از مرحله دغدغه انگیز است.
 
ابراهیمی با اشاره به اینکه باید عوامل تهدید کننده سلامت در جامعه را کاهش دهیم ، تصریح کرد: فراگیر کردن و اجرای برنامه ها در حوزه بهداشت و درمان یک امر ملی است و اصلاح و بهبود شیوه زندگی باید با رویکرد آموزش صورت گیرد.
 
وی با بیان اینکه توجه به امر آموزش از نکات بسیار مهم است اظهار داشت: امروز دولت ها برای پایداری سلامت و نهادینه کردن آن در لایه های مختلف جامعه ، به آن توجه می کنند.
 
معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه عدالت تنها در زمینه اقتصاد نیست، افزود: توزیع عادلانه و رسیدن به خدمات بهداشتی باید در نقاط محروم و دور افتاده انجام شود تا دیگر شاهد مهاجرت و حاشیه نشینی نباشیم.
 
وی اظهار داشت: به رقم ظرفیتهایی که د راستان وجود دارد اما با نرخ بالای بیکاری مواجه هستیم که می توانند تبعات امنیتی، اجتماعی، بهداشتی و روانی ایجاد کند.
 
ابراهیمی گفت: بحث جمع آوری و دفع نامطلوب زباله ها از دغدغه هایی است که حوزه بهداشت و درمان را تهدید می کند.
 
وی با اشاره به آمار بالای تصادفات جاده ای بیان کرد: زیرساختهای ارتباطی و جاده ای در استان آماده نیست و با شان مردم استان مهیا نشده است.
 
ابراهیمی با بیان اینکه جوان بودن جمعیت استان از مشکلاتی است که با آن مواجه ایم، اظهار داشت : ضمن اینکه این مسئله یک فرصت است اما اگر بهره گیری کافی نکنیم می تواند عامل تهدید باشد و باید زمینه ای برای استفاده از فرصتها ایجاد شود.
 
وی بااشاره به درآمد ناکافی سرانه خانواده های استان گفت: بالا بودن هزینه ها و کم بودن درآمدها، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
کد مطلب 1058223

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