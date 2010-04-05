رشد روزافزون حاشیه نشینی در مازندران تهدید کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هفته سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: تکنولوژی جدید ، فرایندی در حوزه جامعه ایجاد کرده که ما را وارد مرحله گذار از جامعه سنتی به صنعتی کرده است.

ابراهیمی تصریح کرد: هر روز روند مدرنیزه کردن ساختار اجتماعی و ورود آن به زندگی اجتماعی ، چالشها و نارسایی ها را ایجاد کرده و ما آن را ملاحظه می کنیم.

وی افزود: به دلیل دسترسی نقاط شهرنشین به امکانات ، شاهد رشد مهاجرت بی رویه جمعیت روستاها به شهرها هستیم.

ابراهیمی با بیان اینکه امروز نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند، خاطرنشان کرد: ما نتوانسته ایم برنامه راهبردی برای زندگی در روستاها تهیه کنیم و رشد روزافزون حاشیه نشینی از مواردی است که زندگی شهری را تهدید می کند.

وی مهمترین دغدغه سیاسی را حفظ سلامت شهروندان و احیای مجموعه سالم و پویا برای زندگی اجتماعی دانست و تصریح کرد: حفظ سلامت شهروندان در گرو یک برنامه ریزی قانونمند میسر است.

معاون سیاسی استانداری مازندران گفت: مهاجرت وسیع به شهرها و گسترش حاشیه نشینی موجب از هم پاشیدگی بسیاری از خانواده ها شده است.

وی اظهار داشت: فقر، کاهش امنیت غذایی، سبک زندگی ناسالم ، کمبود فضا و عدم توجه به محیط های فرح بخش و سالم و اولویت قرار ندادن بهداشت در محیط شهری و اعتیاد از دغدغه های عمده ای است که حوزه بهداتش و سلامت را تهدید می کند.

ابراهیمی با بیان اینکه امروز توجه به مقوله سلامت، تنها معطوف به یک سازمان نیست، بیان کرد: شاید سیاست گذاری ها معطوف به یک مجموعه باشد اما در این مقوله مهم ، همه دستگاه ها به خصوص رسانه ها مکلف هستند گامهای موثر بردارند.

وی افزود: شناسایی مشکلات استراتژیک ، رمز موفقیت و گذار از مرحله دغدغه انگیز است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه باید عوامل تهدید کننده سلامت در جامعه را کاهش دهیم ، تصریح کرد: فراگیر کردن و اجرای برنامه ها در حوزه بهداشت و درمان یک امر ملی است و اصلاح و بهبود شیوه زندگی باید با رویکرد آموزش صورت گیرد.

وی با بیان اینکه توجه به امر آموزش از نکات بسیار مهم است اظهار داشت: امروز دولت ها برای پایداری سلامت و نهادینه کردن آن در لایه های مختلف جامعه ، به آن توجه می کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه عدالت تنها در زمینه اقتصاد نیست، افزود: توزیع عادلانه و رسیدن به خدمات بهداشتی باید در نقاط محروم و دور افتاده انجام شود تا دیگر شاهد مهاجرت و حاشیه نشینی نباشیم.

وی اظهار داشت: به رقم ظرفیتهایی که د راستان وجود دارد اما با نرخ بالای بیکاری مواجه هستیم که می توانند تبعات امنیتی، اجتماعی، بهداشتی و روانی ایجاد کند.

ابراهیمی گفت: بحث جمع آوری و دفع نامطلوب زباله ها از دغدغه هایی است که حوزه بهداشت و درمان را تهدید می کند.

وی با اشاره به آمار بالای تصادفات جاده ای بیان کرد: زیرساختهای ارتباطی و جاده ای در استان آماده نیست و با شان مردم استان مهیا نشده است.

ابراهیمی با بیان اینکه جوان بودن جمعیت استان از مشکلاتی است که با آن مواجه ایم، اظهار داشت : ضمن اینکه این مسئله یک فرصت است اما اگر بهره گیری کافی نکنیم می تواند عامل تهدید باشد و باید زمینه ای برای استفاده از فرصتها ایجاد شود.

وی بااشاره به درآمد ناکافی سرانه خانواده های استان گفت: بالا بودن هزینه ها و کم بودن درآمدها، مشکلاتی را ایجاد کرده است.