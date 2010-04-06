کار احداث بیمارستان آبسرد در سال جاری آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، طرح احداث بیمارستان شهر آبسرد که مراحل جانمایی آن توسط فرمانداری به پایان رسیده بود در سال جاری آغاز خواهد شد و بدین ترتیب معضل نبود مرکز بیمارستانی که سالها اهالی مناطق مختلف شهرستان دماوند از فقدان آن رنج می بردند بر طرف خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان دماوند، فیروزکوه و رودهن در گفتگویی با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: قاعده کار احداث یک پروژه عمرانی حساس و عظیمی مانند بیمارستان بر این است که اگر مکان جانمایی شده را به عنوان مثال در سال 78 به مراجع زیربط معرفی کنیم تنها چند میلیون تومان برای انجام مراحل مطالعاتی آن اختصاص می یافت.

شاهرخ رامین با ابراز خرسندی از تسریع مراحل اداری بیمارستان آبسرد خاطرنشان کرد: در صورت طی مراحل عادی اداری، ساخت این مرکز بهداشتی - درمانی نهایتا در سال 90 آغاز می شد اما خوشبختانه با مساعدتهای صورت گرفته امسال شاهد آغاز به کار پروژه فوق خواهیم بود.

احتمال مشارکت گروه سازنده آلمانی در پروژه بیمارستان

این مسئول از احتمال مشارکت یک گروه سازنده آلمانی در طرح بیمارستان مذکور خبر داد و گفت: امسال با مساعدت سازمان برنامه و بودجه اعتبار ساخت و احداث بیمارستان آبسرد تا مراحل پایانی به شهرستان دماوند اختصاص یافت و در صورت توافق نهایی با یک گروه سازنده سازه های بهداشتی آلمانی همین امسال کار این مرکز درمانی به اتمام خواهد رسید.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.