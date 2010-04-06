رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب و استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نامهایی که تا کنون از طرف مقام معظم رهبری برای سالها اعلام شده را می توان در یک منظومه قرار داد و آن منظومه حرکت به سمت تمدن اسلامی است. هر نامگذاری می تواند جایگاه خاصی در این منظومه به سمت تمدن سازی داشته باشد.

وی افزود: یکی از مؤلفه های این تمدن اسلامی کار به معنای حرکت مفید خروجی دار برای فرد و جامعه است. در قرآن از کار با عنوان "عمل صالح" یاد شده است و معنای آن عملی است که به صلاح فرد و جامعه باشد. بنابراین کار به شکلی راحت و واضح در منظومه حرکت به سمت تکامل و تمدن اسلامی قرار می گیرد.

همت پشتوانه کار است

دکتر آذرشب تأکید کرد: همت پشتوانه کار است. اگر همت نباشد کار صالح صورت نمی گیرد. همت را در منظومه تمدن اسلامی می توان به آتشی شبیه دانست که مولانا از آن یاد و اشاره کرده است که "هرکه این آتش ندارد نیست باد" و علت آن بازگشت مردم به سمت کمال و تکامل است.

سردبیر مجله علمی پژوهشی "ثقافتنا" در رابطه با اجرایی کردن این شعار گفت: مسئله کار و مسئله همت باید به فرهنگ مبدل شوند. فرهنگ برای حرکت دادن انسانها به سمت مؤلفه های مورد نظر بسیار مهم است.

وی گفت: یکی از عوامل باز دارنده جهان اسلامی به سمت حرکت سازی و پیشرفت کاهلی، تنبلی و بی حالی است که این امر از ناامیدی نسبت به آینده نشأت می گیرد.

ضرورت فرهنگسازی و ایجاد انگیزه

آذرشب اهمیت امید برای جوانان را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت و تمام دست اندرکاران فرهنگ در جامعه باید کاری کنند که جوانان به آینده خود امیدوار شوند. فرصتها و زمینه هایی که می توانند در آن کار و حرکت کنند باید پیش روی آنها قرار گیرد. زمینه های روشن باید در مقابل جوانان قرار گیرد. ما در نمایشنامه ها و سریالها و فیلمها روی مسئله امید بخشی به جوانان تمرکز نداریم. توجه به این امر می تواند انگیزه بخش برای آنها به سمت حرکت و کار باشد.

وی افزود: کار و همت به را نباید تنها به مسائل مربوط به امرار معاش محدود کرد بلکه باید این شعار به صورت آرمان درآید و از آن به عنوان حرکتی انسان ساز و مورد پسند خداوند یاد کنیم. اگر کار را به مسائل اقتصادی پیوند بزنیم انگیزه چندانی ایجاد نمی شود. کار و تلاش و کوشش هرگاه با آرمان پیوند خورد حرکت دقیقتر و پرثمرتر خواهد بود واین امر باید به فرهنگ سازی تبدیل شود.