امکان نوشتن آنلاین متون فارسی به خط نستعلیق فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بسته نرم افزاری برخط و رایگان تحریرگر، امکان نوشتن فرم های تبریک، لوح و سایر متون فارسی را به خط نستعلیق به صورت آنلاین فراهم می کند.
بدین ترتیب کاربر می تواند با انتخاب طرح قاب برای حاشیه به زیبایی و جذابیت متن نستعلیق خود بیفزاید. خروجی این بسته نرم افزاری تصویر با فرمت JPEG با کیفیت 300dpi است.
برای استفاده از این نرم افزار کافی است کاربر نوع و سایز کاغذ دلخواه خود را از طریق گزینه های موجود در این نرم افزار تحت وب انتخاب کرده و متن مورد نظر را وارد کند که با چاپ آن یک متن نستعلیق با حاشیه ای سنتی به وجود خواهد آمد.
استفاده رایگان از این نرم افزار از طریق آدرس http://www.tahrirgar.com امکانپذیر است.
