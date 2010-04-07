امکان نوشتن آنلاین متون فارسی به خط نستعلیق فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بسته نرم افزاری برخط و رایگان تحریرگر، امکان نوشتن فرم های تبریک، لوح و سایر متون فارسی را به خط نستعلیق به صورت آنلاین فراهم می کند.

بدین ترتیب کاربر می تواند با انتخاب طرح قاب برای حاشیه به زیبایی و جذابیت متن نستعلیق خود بیفزاید. خروجی این بسته نرم افزاری تصویر با فرمت JPEG با کیفیت 300dpi است.

برای استفاده از این نرم افزار کافی است کاربر نوع و سایز کاغذ دلخواه خود را از طریق گزینه های موجود در این نرم افزار تحت وب انتخاب کرده و متن مورد نظر را وارد کند که با چاپ آن یک متن نستعلیق با حاشیه ای سنتی به وجود خواهد آمد.