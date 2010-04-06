فرهنگ دینی در استان زنجان روند توسعه ای مطلوب دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی عصر یکشنبه در جمع فعالان تأثیرگذار فرهنگی استان زنجان افزود: مسائل فرهنگی زیرساخت تمام برنامه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و اگر بخواهیم به طرف رشد و توسعه حرکت کنیم باید مسیرمان را مشخص کرده و گذر از این مسیر جز از راه فرهنگی محقق نمی شود.

وی تصریح کرد: با پیروی از قرآن و اهل بیت (ع) به طور قطع پیروزی و موفقیت در تمام حوزه ها از آن ما خواهد بود.

حجت الاسلام دشتکی اظهار داشت: باید بحث مدیریت فرهنگی و به ویژه مدیریت تحولات را در حوزه فرهنگی جدی گرفت.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه با حرکت انسان به سوی کمالات بسیاری از مشکلات حل می شود، یادآور شد: باید از تمام توان دستگاه های دولتی و مردمی برای رسیدن به اهداف فرهنگی استفاده شود و با ایجاد موج مثبت فرهنگی می توان به تعمیق و گسترش بصیرت دینی در جامعه کمک کرد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان ادامه داد: باید برای توسعه برنامه های فرهنگی و دینی از توان تمام نخبه گان این عرصه بهره گرفت.