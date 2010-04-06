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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۰۶

فرهنگ دینی در استان زنجان روند توسعه ای مطلوب دارد

فرهنگ دینی در استان زنجان روند توسعه ای مطلوب دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان روند توسعه فرهنگ دینی در استان زنجان را در نقطه متعالی و مطلوب خود دانست و گفت: فرهنگ و به خصوص فرهنگ دینی زیربنای فعالیتهای اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی عصر یکشنبه در جمع فعالان تأثیرگذار فرهنگی استان زنجان افزود: مسائل فرهنگی زیرساخت تمام برنامه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و اگر بخواهیم به طرف رشد و توسعه حرکت کنیم باید مسیرمان را مشخص کرده و گذر از این مسیر جز از راه فرهنگی محقق نمی شود.
 
وی تصریح کرد: با پیروی از قرآن و اهل بیت (ع) به طور قطع پیروزی و موفقیت در تمام حوزه ها از آن ما خواهد بود.
 
حجت الاسلام دشتکی اظهار داشت: باید بحث مدیریت فرهنگی و به ویژه مدیریت تحولات را در حوزه فرهنگی جدی گرفت.
 
حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه با حرکت انسان به سوی کمالات بسیاری از مشکلات حل می شود، یادآور شد: باید از تمام توان دستگاه های دولتی و مردمی برای رسیدن به اهداف فرهنگی استفاده شود و با ایجاد موج مثبت فرهنگی می توان به تعمیق و گسترش بصیرت دینی در جامعه کمک کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان ادامه داد: باید برای توسعه برنامه های فرهنگی و دینی از توان تمام نخبه گان این عرصه بهره گرفت.
کد مطلب 1058304

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