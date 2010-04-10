کردستان 88، سال لبخندها و اشکها

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سال 1388 برای استان کردستان، ویژه و تاریخی است چرا که بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در فصل زیبای بهار مردم این استان میزبان رهبر معظم انقلاب بودند که این حادثه مهم و حماسی را باید برای همیشه در تاریخ این خطه از ایران اسلامی به ثبت رساند.

در حالی که مردم خود را برای تعطیلات پایان سال آماده می کردند و عقربه های ساعت 87 به انتهای خط می رسیدند، هیئت دولت برای دومین بار میهمان مردم استان کردستان شد و طی روزهای پایانی اسفند ماه رئیس جمهور دولت نهم به همراه وزرا برای بار دوم به استان کردستان سفر کردند و ضمن ارزیابی وضعیت پروژه های دور اول مصوبات ارزشمندی را برای توسعه و پیشرفت استان تصویب کرد.

هنوز چشم اندازهای زیبای بهار کردستان درخشان نشده بودند که خبر سفر مقام معظم رهبری به این استان، بهار در بهاری دیگر را برای مردم این خطه از ایران اسلامی به ارمغان آورد و از هر کوی و برزن استان که می گذشتی رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود و قشرهای مختلف مردم به صورت خودجوش خود را مهیای پذیرایی از معظم له می کردند و آنچه در عمل به نمایش گذاشته شد باعث شادی دل دوستان و یاس و ناامیدی در میان دشمنان شد.

بالاخره انتظار 30 ساله مردم استان کردستان برای میزبانی از مقام معظم رهبری به سرآمد و مرزداران غیور غرب کشور در روز 22 اردیبهشت با خلق حماسه ای ماندگار و به یاد ماندنی به استقبال از رهبر شتافته و این روز را برای همیشه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران جاودانه کردند.

خورشید درخشان روز 22 اردیبهشت هنوز تابیدن خود را بر بلندای کوه آبیدر سترگ آغاز نکرده بود که مردم استان کردستان از هر کوی و برزن راهی میدان استقبال از مقام معظم رهبری می شدند و در چهره همه آنهایی که با پای پیاده راهی کوی و برزن سنندج شده و خود را به دیدار دوست می رساندند، می شد خبری را جستجو کرد.

عده ای بعد از اقامه نماز صبح راه سفر را در پیش گرفته بودند و راهی بلوار پاسداران سنندج شدند تا با حضور خود استقبالی به یاد ماندنی را از یاور خمینی کبیر (ره) رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به نمایش بگذارند و علیرغم تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان قسم خورده اینگونه شد و کردستانی ها روزی حماسی را آفریدند.

هر لحظه که می گذشت بر خیل جمعیت افزوده می شد و هر ثانیه که به زمان ورود مقام معظم رهبری به کردستان نزدیک می شدیم طپش قلب ها فزونی می گرفت و انتظار برای دیدار یار دیدنی تر می شد.

گویی خبری در راه است همه از هم این را می پرسیدند، بازار توزیع نقل و شرینی گرم بود، همه لباس نو آن هم محلی پوشیده بودند، عده ای اسفند دود می کردند و حضور کودکان خردسال آن هم با لباس محلی و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر دوش و گلهای رز در دست صحنه های به یاد ماندنی را در روز وصال مردم کردستان به نمایش می گذاشت.

عده ای از شهرستان های دور کردستان آمده بودند، از روستای چومان بانه در نقطه صفر مرزی گرفته تا روستای باشماق شهر مریوان. هر لحظه که می گذشت خیل جمعیت فزونی می گرفت و بلوار پاسداران سنندج را یارای قبول این همه عاشق به دیدار رهبر معظم انقلاب را نبود.

بالاخره شور و هیجان تمامی فضای شهر را گرفت، بغض های هجران و انتظار ترکید و اشک های شوق باریدن گرفت و صدای هلهله و شادی سر به افلاک آسمانی سائید و همهه ای برپا شد که نه تنها کردستان بلکه صدایش به هفت آسمان رسید.

دستها به نشانه دعا به سمت آسمان رفت، اشک های شوق سرازیر و مشت ها گره شد تا شعار "ای رهبر آزاده، آماده ایم آماده" را سر دهند و با اشک شوق به انتظار یاور خمینی کبیر و رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی بشتابند.

آری مقام معظم رهبری وارد سنندج شده بودند و بلوار پاسداران سنندج و دیگر کوی و برزنش سراسر شادی و هلهله بود عده ای در کنار خیابان و کوچه سجده شکر به جای می آوردند و به شکرانه دیدار یار، خدای متعال را سپاسگذاری می کردند.

صحنه به گونه ای بود که شاید هیچ قلم و دفتری، هیچ ذهن و زبانی توانای توصیف این همه شور و شوق به یاد ماندنی را نداشته باشند اما در آن روز مردم کردستان صحنه های به یاد ماندنی را از وصال یار به نمایش گذاشتند که به طور قطع برای همیشه در تاریخ کشور جاودانه خواهد ماند.

مقام معظم رهبری در مدت هشت روز اقامت در استان کردستان ضمن دیدار با اقشار مختلف مردم به ویژه دانشجویان، جوانان، نخبگان، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، با مردم شهرستانهای مریوان، سقز و بیجار نیز دیدار نمودند که شاید مهمترین و تاثیرگذارترین اتفاقات چند روز سفر حضور مقام معظم رهبری در صبح روز جمعه 25 خرداد ماه در کوه آبیدر برای پیاده روی بود.

هنوز حال و هوای استان کردستان در جریان سفر مقام معظم رهبری و دستاوردهای این سفر مهم قرار داشت که تنور داغ انتخابات ریاست جمهوری رنگ و بویی دیگر به چهره شهرها و روستاهای این استان بخشید و همزمان با سراسر کشور و با توجه به برنامه های تبلیغاتی کاندیداها بحث انتخابات در سراسر استان کردستان هم گرم گرم شد.

با توجه به سفر مقام معظم رهبری و تغییر فضای استان کردستان، در نتیجه میزان مشارکت مردم استان نیز در مقایسه با انتخابات گذشته با رشد بسیار بالای مواجه شد و بیش از 65 درصد از واجدین شرایط در این استان در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری مشارکت کردند.

اما این پایان داستان وضعیت استان کردستان در سال 88 نبود چرا که بعد از گذشت سه ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حوادث بسیار تلخی در این استان روی داد که شاید در تاریخ 31 ساله انقلاب اسلامی بی سابقه باشد، زیرا در سلسله ترورهایی، دو تن از روحانیون سرشناس اهل سنت به شهادت رسیدند و دو قاضی دادگستری استان نیز مورد حمله واقع شده و زخمی شدند.

اولین حادثه در هفدهم شهریور ماه و در چهار راه انقلاب شهر سنندج صورت گرفت و طی آن یکی از قضات دادگستری استان کردستان به نام "مهدی کامیابی" مورد اصابت گلوله قرار گرفت که با رساندن به موقع به مراکز بهداشتی، وی از این حادثه جان سالم به در برد.

تنها چهار روز بعد از این حادثه این بار یکی از روحانیون سرشناس و از ائمه موقت جمعه سنندج مورد حمله قرار گرفت و طی آن در روز 21 شهریور ماه و ساعت 23 نیمه شب ماموستا برهان عالی امام جمعه مسجد قباء بهاران سنندج و از اعضای شورای افتاء مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در جریان یک حمله تروریستی در مقابل منزل خود به شهادت رسید.

شهادت ماموستا برهان عالی در ایام ماه مبارک رمضان موجب انزجار مردم از اقدامات و تحرکات اینچنینی گردید و مردم استان کردستان و سایر استانهای همجوار در روز تشییع پیکر ماموستا عالی با حضوری حماسی این جنایات را به شدت محکوم و خواستار برخورد شدید مسئولان با عوامل آنها شدند.

هنوز مراسم ختم ماموستا برهان عالی به پایان نرسیده بود که بار دیگر یک اقدام تروریستی در سنندج صورت گرفت و طی آن در مقابل ساختمان دادگستری در میدان بسیج افراد ناشناس به یکی دیگر از قضات دادگستری استان حمله و طی آن "حسین داوطلب" را از ناحیه گردن زخمی کرده ولی با توجه به سطح جراحات وارده وی از این حمله تروریستی جان سالم به در برد.

اما تلخ ترین حادثه تروریستی در استان کردستان که باعث شد تا مردم استان و کشور یکی از روحانیون برجسته اهل سنت را از دست دهند روز 26 شهریور ماه و راس ساعت 20 در مقابل مسجد سید قطب شهر سنندج روی داد.

ماموستا شیخ الاسلام نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری و یکی از برجسته ترین علمای اهل سنت جهان اسلام طی حمله ای تروریستی و بعد از اقامه نماز مغرب در مقابل درب مسجد مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و به شهادت رسید.

بعد از این حادثه و پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی و دیگر سران نظام، بحث برخورد با این حملات تروریستی در دستور کار قرار گرفت و با سفر معاون اول رئیس جمهمور که خود هم کردستانی است، موضوع به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و کارگروه های ویژه ای برای پیگری موضوع تشکیل شد.

بعد از گذشت یک هفته وزیر کشور در راس هیئتی بلند پایه از مسئولان نظامی و امنیتی وارد استان کردستان شد و ضمن حضور در مجلس ختم ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا عالی دستور رسیدگی به این موضوع را صادر و خواستار تشدید اقدامات برای شناسایی عاملین این حوادث ناگوار شد.

اقدامات مختلف نیروهای امنیتی و نظامی نتیجه داد و روز پنجم مهر ماه با هوشیاری نیروهای گمنام امام زمان و سایر نهادهای امنیتی و نظامی استان کردستان خانه تیمی گروهک تروریستی شناسایی و پس از درگیری چند ساعته چندین نفر دستگیر و عده ای از آنها نیز کشته شدند که متاسفانه در جریان این درگیری نیز یکی از سربازان گمنام امام زمان به نام "سهراب صادقی" و یکی از نیروهای سپاه بیت المقدس کردستان به نام "عزیز الله دادی" به شهادت رسیدند.

بعد از کشف این خانه تیمی تعدادی از افراد وابسته به گروه سلفی ها که عاملان اصلی این ترورها بودند دستگیر شدند.

هیچ گونه خبری از وضعیت دادگاهی این افراد منتشر نشد تا اینکه شبکه پرس تی وی در دهم دی ماه سال 88 با پخش گزارشی ضمن گفتگو با عوامل ترورهای کردستان به تشریح اقدامات این گروهک تروریستی پرداخت و مشخص شد عاملین ترورهای دهه پایانی ماه مبارک رمضان که منجر به شهادت دو تن از علمای استان شد توسط گروه های تروریستی در کشورهای افغانستان و پاکستان مورد حمایت قرار می گرفتند.

در این گزارش که علاوه بر مصاحبه با کارشناسان با تروریستهای سلفی نیز گفتگو شده بود به بیان جزئیات و چگونگی ترور ماموستا برهان عالی، امام جمعه مسجد قبای بهاران و ماموستا محمد شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری پرداخت و اعلام شد که گروه تروریستی سلفی از سوی جریانهایی در کشورهای پاکستان، افغانستان و عراق مورد حمایتهای گسترده مالی قرار گرفته و آموزشهای لازم نیز به آنها داده می شد.

یکی از سردسته های این گروه تروریستی در این گزارش اعلام کرد: دلیل اصلی آنها برای ترور ماموستا برهان عالی امام جمعه مسجد قبای بهاران مخالفتهای صریح وی با گروههای سلفی بوده و افزود: ما چندین بار تلاش کردیم که به گونه ای وی را بترسانیم که از این سخنرانیها در نمازهای جمعه انجام ندهد که بعد از اینکه این تلاشها نتیجه نداد تصمیم گرفتیم که وی را ترور کنیم.

وی در ادامه به ترور ماموستا شیخ الاسلام اشاره کرد و گفت: دو نفر از بچه های گروه را برای شناسایی مسجدی که ماموستا شیخ الاسلام در آنجا امام جماعت بود اعزام کردم که قرار بود محل را شناسایی تا در فرصتی مناسب وی را ترور کنیم که وقتی برگشتند اعلام کردند ماموستا شیخ الاسلام را ترور کرده و موفق به فرار شده اند.

در این گزارش همچنین آمده بود که گروههای سلفی شکل گرفته در استان کردستان به ویژه در سنندج در محلات حاشیه شهر از جمله در عباس آباد، قرادیان، فرجه و اسلام آباد به جذب نیرو و همچنین سازماندهی فعالیتهای خود اقدام و توسط افرادی در کشورهای پاکستان، افغانستان و عراق مورد حمایت قرار می گرفتند.

یکی دیگر از حوادث قابل ذکر سال 88 در استان کردستان تغییر و تحول در سطح مدیریت های استان بود که با توجه به آغاز کار دولت دهم این امر طبیعی به نظر می رسید.

در جریان این تغییر و تحولها که تا روزهای پایانی سال 88 ادامه داشته و به نظر می رسد در سال جاری نیز با شدت بیشتری ادامه داشته باشد، تعدادی از مدیران کل ادارات استان و فرمانداران چهار شهرستان تغییر کردند تا افراد تازه نفسی به جای آنها مشغول شوند.

سال 88 با این همه فراز و نشیب به پایان رسید و بعد از گذشت یک سال مردم استان کردستان با عزمی راسختر در صحنه حاضر و هر وقت که نیاز بوده با تمام توان برای دفع فتنه های مختلف در عرصه حضور داشته اند.