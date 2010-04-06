تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه هفدهم فروردین‌ماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و یکم ربیع الثانی سال 1431 هجری قمری و برابر است با ششم آوریل سال 2010 میلادی.

- دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری 2 دیدار زیر آغاز می شود:

* زسکامسکو روسیه - اینترمیلان ایتالیا

* بارسلونا اسپانیا - آرسنال انگلستان

- سومین روز از رقابت‎های کبدی قهرمانی جهان امروز در حالی در هندوستان پیگیری می شود که تیم ملی کشورمان با آمریکا دیدار می کند.

- هفته هشتم از رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* سنگ آهن بافق یزد - مس کرمان

* هپکو اراک - پتروشیمی کازرون

* ذوب آهن اصفهان - شهرداری سبزوار

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - دانشکده صنعتی ارومیه

* دانشگاه آزاد اسلامی - شهرداری زرند کرمان

- اردوی متمرکز تیم ملی بدمینتون مردان کشورمان از امروز با حضور 4 ورزشکار در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود.

- بیست و دومین دوره رقابت‌های تکواندو بین المللی جام فجر از امروز در سالن شهید افراسیابی تهران آغاز خواهد شد.

- تیم ملی بوکس ایران امروز برای شرکت در نخستین دوره رقابت‌های بوکس جام نخست وزیری ترکیه عازم آنکارا می شود.