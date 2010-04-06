تولد 20 هزار نوزاد در روستاهای گلستان / 88، سال پسرها در استان بود

سیف‌الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین 16 هزار و 173 نوزاد در شهرهای استان متولد شدند و از مجموع موالید استان، 18 هزار و 417 نوزاد پسر و 17 هزار و 896 نوزاد دختر بوده‌اند.

وی اظهار داشت: بیشترین ولادت در سال گذشته با هفت هزار و 395 تولد مربوط به شهرستان گرگان بوده و از این میزان تولد در شهرستان گرگان، سه هزار و 818 نوزاد پسر و سه هزار و 577 نوزاد دختر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین نوزاد دختر با سه هزار و 599 تولد در گنبدکاووس و بیشترین نوزاد پسر با سه هزار و 818 تولد در گرگان بوده است.

ابوترابی بیان داشت: 69.9 درصد ولادت در شهرستان گرگان مربوط به شهر بوده است و بیشترین میزان ولادت در سال گذشته در سطح شهرستان گرگان با پنج هزار و 166 نوزاد در جامعه شهری و دو هزار و 229 نوزاد در روستاهای منطقه بوده است.

مدیرکل ثبت احول گلستان عنوان کرد: در سال گذشته هشت هزار و 98 نفر در استان وفات کرده اند که از این تعداد هزار و 763 مورد در گرگان و هزار و 453 مورد در گنبد بوده است.

وی افزود: در مجموع چهار هزار و 577 مورد فوتی مرد و سه هزار و 521 مورد زن بوده‌اند و از مجموع وفات سه هزار و 718 مورد در شهرها و چهارهزار و 380 فوتی در روستاها بوده است.



مدیرکل ثبت‌ احوال استان گلستان گفت: بیشترین میزان وفات در اردیبهشت ماه با 732 مورد رخ داد.