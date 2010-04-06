همت و کار مضاعف سرلوحه کار مدیران در سال جاری قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد شامگاه دوشنبه در دیدار با جمعی از مدیران دستگاهای اجرایی که در محل نمازخانه استانداری انجام شد با بیان این مطلب، استعداد و توانمندیهای استان سیستان و بلوچستان در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و معدن، تجارت و بازرگانی را برشمرد و اظهار داشت: با توجه به وسعت دید و نگاه عمیق مقام معظم رهبری برای ایرانی آباد و توسعه یافته، لازم است تا مدیران دستگاهای اجرایی نیز با برنامه ریزیهای لازم و مدون این خواسته ولی امر مسلمین را در استان قوت بخشند .

استاندار سیستان و بلوچستان با تقدیر از همت و تلاش تمامی مدیران سیاسی، امنیتی و اجرایی استان در سال گذشته افزود: با همیاری و همدلی مدیران به رغم تمامی مشکلات، کارنامه دولت در استان، کارنامه قابل قبولی بود و سربازان گمنام آقا امام زمان (عج‌) نیز با دستگیری حیرت انگیز سرکرده گروهک شیطانی در آستانه عید نوروز، بر شادی مردم افزودند.

وی اعلام کرد: در عید نوروز سال جاری نیز در پی آرامش و احساس امنیت مردم، بیش از 400 هزار مسافر و گردشگر از مناطق مختلف کشور به سیستان و بلوچستان آمده که این رقم نسبت به سال گذشته 233 درصد افزایش دارد.

آزاد با اشاره به تصمیم دولت برای ایجاد یک میلیون و 200 هزار شغل در سال جاری بیان کرد: با توجه به سهم سیستان و بلوچستان باید تمامی سازمانها و دستگاهای اجرایی با همکاری بخش خصوصی در ایجاد اشتغال همکاری مضاعف نموده و فرصت های شغلی را برای جوانان بیش از پیش فراهم کنند .

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین فراهم کردن رضایتمندی مردم را از اهم وظایف مدیران دانست و تأکید کرد: ما باید با ارائه خدمات مطلوب به دور از پیچ و خم های اداری در جهت تسهیل نمودن خدمتگزاری به تمامی اقشار جامعه کوشش کنیم .