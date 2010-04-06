492 برنامه گردشگری از شبکه سبز گلستان پخش شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی عصر دوشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این برنامه ها از چهار حوزه رادیو، تلویزیون، خبر و رادیو ترکمنی در قالب 492 برنامه به مدت 265 ساعت و 38 دقیقه پخش شده است.

وی از حضور دو نوبت بالگرد امداد و نجات در استان در استان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تاکیدات استاندار و برنامه ریزی های صورت گرفته، برای اولین بار بالگرد امداد و نجات جمعیت هلال احمر، طی دو مرحله جهت انجام ماموریت های مرتبط با ستاد در استان حضور یافت.

فعالی به راه اندازی اتوبوس گردشگری در استان اشاره و خاطرنشان کرد: سرپرستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان گنبدکاووس با همکاری و مشارکت شهرداری گنبدکاووس اقدام به اختصاص یک دستگاه اتوبوس به منظور راه اندازی تور گردشگری این شهرستان کرده است.

بیش از سه میلیون و 456 هزار مسافر ایام نوروز به گلستان سفر کرده اند.