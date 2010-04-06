مصرف بیش از یک میلیارد و 200 میلیون لیتر فرآورده نفتی در کردستان

محمد پورزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در طول سال 88 در مجموع بیش از یک میلیارد و 275 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان کردستان مصرف شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اجرای طرحهای مختلف نظارتی بر امر توزیع و عرضه فرآورده های نفتی در استان کردستان و همچنین ساماندهی وضعیت توزیع در مناطق روستایی خوشبختانه میزان مصرف در سال جاری در مقایسه با سال گذشته بالغ بر 11 درصد کاهش داشته است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کردستان خاطرنشان کرد: در طول سال 88 در مجموع 499 میلیون لیتر نفتگاز در استان کردستان مصرف شده است که نسبت به سال گذشته کاهش 9 درصدی را نشان می دهد.

پورزاد میزان مصرف نفت سفید را در سال گذشته در استان کردستان 363 میلیون لیتر اعلام کرد و خاطرنشان کرد: در این مدت مصرف نفت سفید با 12درصد کاهش همراه بوده است .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کردستان با بیان این که مصرف نفت کوره در سال 88 در استان 23 درصد کاهش داشته است، افزود: منطقی کردن الگوی مصرف سوخت، ساماندهی و برنامه ریزی توزیع فرآورده های نفتی، بازدیدهای میدانی منظم از مصرف کنندگان عمده و جزء سوخت و اجرای طرح انسداد مرزهای استان از عوامل موثر در کاهش مصرف فراورده های نفتی در این استان است.

پورزاد در پایان بر روند صحیح مصرف فرآورده های نفتی در استان کردستان تاکید کرد و یادآور شد: امیدواریم که در سال جاری نیز همچنان روند کاهش مصرف فراورده های نفتی در این استان ادامه داشته باشد.