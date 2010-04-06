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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

میران در گفتگو با مهر:

ترکیب تیم ملی جودو مشخص نیست/ سطح مسابقات بالا نبود

ترکیب تیم ملی جودو مشخص نیست/ سطح مسابقات بالا نبود

سرمربی تیم ملی جودو گفت: با وجود برگزاری رقابت‌های انتخابی ترکیب تیم اعزامی به مسابقات جودو بین‌المللی تونس مشخص نشده است.

سیدمحمود میران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: رقابت‌های انتخابی در سطحی معمولی برگزار شد چرا که جودوکاران بعد از 15 روز تعطیلی به اردو بازگشته بودند.

وی ادامه داد: ما نفرات اول مسابقات کشوری را از این مسابقات کنار گذاشتیم تا در مرحله دوم با محمد جوانی، محسن غفار، عرفان محبی، حامد ملک محمدی، مسعود جلیلوند، مجتبی اکبری و احسان رجبی که در اوزان مختلف این مسابقات عنوان نخست را به خود اختصاص دادند، برای مشخص شدن ترکیب نهایی تیم ملی رقابت کنند.

سرمربی تیم ملی جودو در پاسخ به این پرسش که "آیا تیم ملی با ترکیب کامل راهی تونس خواهد شد؟"، گفت: با توجه به اینکه مهلت اعلام اسامی برای حضور در این مسابقات امروز (سه شنبه) خاتمه پیدا می کند ما در هر وزن دو نفر را به کمیته برگزاری معرفی کرده و در نهایت کمیته فنی در مورد نفرات اعزامی تصمیم گیری خواهد کرد.

میران در خصوص وضعیت غایبان اردوی تیم ملی جودو نیز گفت: سرلک در هلند تمرینات خوبی را پشت سر می گذارد، معلومات مصدوم است اما تکلیف ذکریا مرادی و محمد رضا رودکی را کمیته فنی مشخص خواهد کرد.

کد مطلب 1058340

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