12 میلیارد ریال برای توسعه زیر ساختهای صادراتی خوزستان اختصاص یافت

محمدحسین چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه تخصیص این اعتبار از جمله مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت به خوزستان بوده که محقق شده است، افزود: این اعتبار به منظور کمک به اجرای برنامه راهبردی تجارت خارجی استان خوزستان تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: راه اندازی پایانه صادراتی گل و گیاه دزفول با دو میلیارد ریال سرمایه گذاری و نیز تکمیل و توسعه محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان با سه میلیارد ریال اعتبار از جمله طرح های مصوب در راستای توسعه زیر ساخت های صادراتی خوزستان است که محقق شد.

رئیس سازمان بازرگانی خوزستان خاطر نشان کرد : کمک به راه اندازی پروژه هایی چون انبار و سردخانه های صادراتی در مناطق مرزی چذابه و شلمچه، ایجاد خوشه صادراتی خرما و همچنین صدور مجوز و پروانه بهره برداری پایانه صادراتی مصالح ساختمانی در بندر امام خمینی (ره) از محل تخصیص اعتبارات یاد شده پرداخت شده است.



چراغی گفت: کمک به اعزام و پذیرش هیئت های تجاری، برگزاری نمایشگاه های خارجی، خوشه های صادراتی و صنایع بسته بندی صادراتی، برگزاری کارگاه های کمک به توسعه و تقویت تشکل ها، اتحادیه ها و بنگاه های صادراتی و نیز انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی از جمله طرح های اجرایی برای توسعه و توانمند سازی صادرات در خوزستان است.

