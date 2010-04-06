افزایش 108 درصدی کشفیات سرقت در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد قنبری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به اقدامات پلیس آگاهی استان کردستان و تعامل بسیار خوب مردم، میزان کشفیات سرقت در این استان در ایام تعطیلات نوروز سال جاری 108 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: پلیس آگاهی استان کردستان در ایام تعطیلات نوروز بیش از دو سوم پرسنل خود را در اختیار داشت و علاوه بر فعالیتهای روزمره و مستمر اقدام به تشکیل اکیپهای ویژه و نامحسوس در سطح استان نمود تا ضمن برخورد با جرائم احتمالی نسبت به امر پیشگیری نیز توجه نماید.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان یادآور شد: خوشبختانه در راستای اقدامات صورت گرفته هیچ گونه جرم خشنی از جمله سرقت مسلحانه، زورگیری، تجاوز به عنف و باج گیری در ایام عید در این استان روی نداد و با توجه به نظرسنجی صورت گرفته و استخراج نتایج، احساس امنیت در بین مردم کردستان در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده بود.

قنبری افزود: در ایام تعطیلات عید سال جاری در مجموع تعداد 118 مورد کشفیات جرم در استان کردستان صورت گرفت که 100 مورد از آن مربوط به سرقت های مختلف از جمله سرقت منازل بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این ایام 41 نفر سسارق دستگیر شده و طی آن نیز یک باند سرقت منازل نیز متلاشی و ضمن دستگیری اعضای این باند تنها در یک فقره به میزان 300 میلیون ریال فرش دزدی از آنها کشف و ضبط گردید.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان در پایان گفت: یکی از دلایل اصلی موفقیت آمیز بودن اقدامات و برنامه های پلیس آگاهی استان کردستان در ایام تعطیلات همکاری مناسب دادستان عمومی در مرکز استان بود که امیدواریم این روند همچنان در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.