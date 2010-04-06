سوت قطار شهری شمال شرق استان به گوش می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، قطار شهری از جمله مباحثی است که در چند سال اخیر نقل مجلس شهروندان مناطق مختلف شمال شرق استان تهران شده و هر از چند گاهی از سوی مسئولین خبرهایی پیرامون این مقوله در روزنامه های محلی و خبرگزاریهای مختلف درج می شود.

همچنین نبود قطار شهری یا مترو چند روز پیش، از سوی وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان اصلیترین معضل شهرهای اقماری، مطرح و بر لزوم ایجاد این بخش خدماتی مهم تاکید شد.

نماینده مردم دماوند، فیروزکوه و رودهن پیرامون خط مترو شمال شرق استان تهران به خبرنگار مهر گفت: مترو شمال شرق استان تهران در اردیبهشت سال 88 از سوی هیئت دولت به تصویب رسید.

شاهرخ رامین در تشریح چگونگی روند طرحهای مطالعاتی این پروژه خاطرنشان کرد: برای انجام مراحل مطالعاتی پروژه مذکور با مطرح نمودن پیشنهادی، از تمامی مسئولین شهرهایی که از این امکان رفاهی برخوردار میشوند نظیر پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی درخواست نمودیم تا برای تسریع در این امر، نیرو و سرمایه خود را به شکل متمرکز بسیج نمایند.

این مسئول با اشاره به مسیر قطار شهری شمال شرق استان تهران اظهار داشت: مسیر قطار شهری شمال شرق استان تهران در ایستگاه ابتدایی وارد شهر پردیس شده و پس از عبور از دو شهر بومهن و رودهن به شاخه های آبعلی و دماوند تقسیم و در نهایت به آبسرد خواهد رسید.

وی بودجه تعیین شده برای احداث خط متروی فوق را بیش از تمامی اعتبارات عمرانی انجام شده در تاریخ شهرستان دماوند دانست و افزود: بودجه ساخت، افتتاح و راه اندازی قطار شهری شمال شرق استان تهران 575 میلیارد تومان میباشد که این میزان اعتبار بیش از تمامی هزینه های عمرانی تاریخ شهرستان دماوند است.

رئیس فراکسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از آغاز به کار پروژه عظیم و پر اهمیت یاد شده در سال جاری خبر داد و بیان داشت: در صورت پیشرفت روند عادی برنامه ریزی، طراحی و اجرا میبایست این موهبت در سال 1390 کلنگ زنی میشد اما با پیگیریهای صورت گرفته و دعای خیر مردم نجیب، امسال سال آغاز به کار پروژه قطار شهری شمال شرق استان تهران خواهد بود.

شمال شرق استان تهران از دو شهرستان فیروزکوه و دماوند و بخش مرکزی تهران تشکیل شده و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت مناطق مذکور عددی بالغ بر 340 هزار نفر است که این تعداد سکنه با توجه به نگاه ویژه مسئولین کشوری و در نظر این مناطق برای سرریز جمعیت پایتخت، روز به روز در حال افزایش است.