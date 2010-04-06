مدیریت موسیقی و حساسیتهای هنری

محمدعلی خبری حدود یکسال مسئولیت مدیریت دفتر موسیقی ارشاد را برعهده داشت. خبری در این مدت قبل از آنکه اقدام و حرکت موثر و مشهودی از خود نشان دهد بیشتر به آسیب شناسی و یادداشت نقاط ضعف و قوت این بخش پرداخت بدون اینکه مجال استفاده از تجربیات خودش را به دست آورد.

بعد از دوران علی مرادخانی که حدود چهارده سال مسئولیت مرکز موسیقی (دفتر موسیقی فعلی) را برعهده داشت مدیران بعدی این بخش نتوانستند آنچنان که باید و شاید نقش و تاثیر مثبت تری از سلف خود بر جای گذارند. جدای از تفاوت ویژگیهای مدیریتی و شخصیتی که در جای خود از اهمیت بالایی برخوردار است شاید بتوان عدم ثبات مدیران را در این بخش یکی دیگر از عوامل مهم ناکامیها در این حوزه به شمار آورد.

اینک که محمدعلی خبری بدون اعلام رسمی این سمت را ترک گفته و با توجه به موقعیت فعلی، تدقیق و درایت وزارت ارشاد در انتخاب و انتصاب مدیر برای این بخش امری حیاتی و ضرورتی انکارناپذیر است.

با توجه به شرایط خاص اجتماعی و حساسیتهای مختلف در حوزه موسیقی و همچنین به دلیل لزوم توجه به ظرافت تعامل با هنرمندان این حوزه، مدیریت در این زمینه امری متفاوت و ویژه به شمار می رود. مدیر این بخش باید علاوه بر داشتن انعطافهای لازم در تولید آثار و اشراف بر کلیت فضا و ارتباطات هنری و نقش گروهها و هنرمندان شاخص جسارت دفاع از حقوق هنرمندان و دغدغه تعالی هنر موسیقی را داشته و در حفظ شؤون این هنر با برقرای گفتگو و ایجاد فضای گفتمان با سیاستگذاران و عوامل اجرایی تلاشی مضاعف داشته باشد.

اساسا مدیران فرهنگی به دلیل جنس و هویت منحصر به فرد حوزه مدیریتشان بدون حمایت و برقراری ارتباطی عاطفی و معنوی با هنرمندان آن حوزه هرگز در اعمال مدیریت خود موفق نخواهند شد و طبعا مدیران و مسئولانی که هم اینک درصدد انتخاب فردی برای سپردن مدیریت دفتر موسیقی هستند و به آینده این بخش چشم امید دوخته اند قطعا باید گوشه چشمی به آراء و نظرات هنرمندان و پیشکسوتان این حوزه داشته و با مشورت ایشان مدیری توانا را برای دفتر موسیقی انتخاب کنند.