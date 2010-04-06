واژه نامه نانو به بابیلون اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این واژه نامه با چهار هزار و 500 لغت در حوزه فناوری نانو، کامل ترین فرهنگ لغت نانو است که برای هر کلمه، علاوه بر معادل فارسی یک توضیح انگلیسی و یک توضیح فارسی نیز ارائه شده است.



برای استفاده از این واژه نامه لازم است نرم افزار babylon بر روی رایانه نصب شود و پس از دریافت گلاسوری نانو از سایت ستاد نانو به آدرس www.nano.ir می توان آن را به پوشه گلاسوری های خود اضافه کرد.

برای استفاده از این گلاسوری لازم است ابتدا فایل گلاسوری نانو را در رایانه خود ذخیره کنید. برای این کار بر روی این آیکن بابیلون راست کلیک کنید و گزینه save target as را انتخاب کنید.



سپس فایل دریافتی (با فرمت z IP را باز کنید تا یک فایل با فرمت bgl ساخته شود. اگر نرم افزار babylon بر روی رایانه شما نصب شده باشد با اجرای فایل bgl فوق، گلاسوری نانو به نرم افزار بابیلون شما افزوده خواهد شد. پس از آن می توانید برای هر لغت مرتبط با فناوری نانو یک معادل فارسی به همراه شرح فارسی و انگلیسی داشته باشید.

