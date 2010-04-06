1500 گواهینامه برای قرآن آموزان گیلانی صادر شد

حمیدکوه پیما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور اشاعه فرهنگ قرآنی و با تلاش اداره های تبلیغات اسلامی شهرستانها و دارالقرآن الکریم استان و مراکز قرآن آموزی و خانه های قرآن روستایی در برگزاری کلاسهای نهضت قرآن آموزی گواهینامه قرآن آموزان صادر شده است.

مسئول دارالقرآن الکریم این اداره کل کلاسهای برگزاری نهضت قرآن آموزی راشامل رشته های آموزشی قرائت قرآن کریم (روخوانی) سطح یک، قرائت قرآن کریم (روانخوانی) سطح دو، آموزش مفاهیم قرآن کریم و نیز کارکنان دولت و برگزاری آزمون سطح سنجی را از میان شرکت کنندگان این دوره ها عنوان کرد.