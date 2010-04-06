  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

1500 گواهینامه برای قرآن آموزان گیلانی صادر شد

1500 گواهینامه برای قرآن آموزان گیلانی صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: کارشناس دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی گیلان گفت: در نیمه دوم سال گذشته بیش از یک هزار و 500 گواهینامه به قرآن آموزان نهضت قرآن آموزی اداره های تبلیغات اسلامی استان صادر و به آنان تحویل شده است.

حمیدکوه پیما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور اشاعه فرهنگ قرآنی و با تلاش اداره های تبلیغات اسلامی شهرستانها و دارالقرآن الکریم استان و مراکز قرآن آموزی و خانه های قرآن روستایی در برگزاری کلاسهای نهضت قرآن آموزی گواهینامه قرآن آموزان صادر شده است.

مسئول دارالقرآن الکریم این اداره کل کلاسهای برگزاری نهضت قرآن آموزی راشامل رشته های آموزشی قرائت قرآن کریم (روخوانی) سطح یک، قرائت قرآن کریم (روانخوانی) سطح دو، آموزش مفاهیم قرآن کریم و نیز کارکنان دولت و برگزاری آزمون سطح سنجی را از میان شرکت کنندگان این دوره ها عنوان کرد.

کد مطلب 1058362

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها