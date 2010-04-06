پرداخت 36 میلیارد ریال وام خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد

محمدعلی اکبریانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: از میان چهارهزار و 500 فقره درخواست وام اشتغال که در سال 88 به کمیته امداد خراسان شمالی محول شد تعداد دو هزار و 300 فقره در خواست، برای دریافت وام واجد شرایط بودند.



وی با بیان اینکه تعداد دوهزار و 92 فقره پرونده به مبلغ پیشنهادی 121 میلیارد ریال به بانکهای عامل برای پرداخت وامهای قرض الحسنه معرفی شدند، اظهار داشت: در حقیقت تحقق این امر موجب اشتغال دو هزار و 167 نفر از نیازمندان می شود.

اکبریانی گفت: از میان پرونده های معرفی به بانک تعداد 695 نفر موفق به دریافت 36 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه شدند که با دریافت این تسهیلات 715 نفر مشغول شغلهای مختلف شده اند.



وی پرداخت این تسهیلات را از محل اعتبارات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان وطبق مصوبات جلسه کار گروه اشتغال استان عنوان کرد و اظهار داشت: در سال 89 نیز پرداخت تسهیلات ادامه دارد و امید است با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی استان و به خصوص بانکهای عامل شاهد جذب کل سهمیه ابلاغی اعتبارات قرض الحسنه خود اشتغالی به مبلغ 260 میلیارد ریال باشیم.



اکبریانی تأکید کرد: جذب کل سهمیه ابلاغی اعتبارات قرض الحسنه موجب ایجاد اشتغال دو هزار و600 نفر از نیازمندان می شود.

وی خاطر نشان کرد: در حقیقت این نهاد برای ایجاد اشتغال مددجویان و برای تأمین رفاه آنان از محل صندوق اشتغال نیازمندان کمیته امداد که به صورت کاملا قرض الحسنه و بدون هیچگونه کارمزدی و با دوره بازپرداخت هفت ساله وام پرداخت می کند.

معاون اشتغال وخودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: همچنین برای ایجاد هر چه بیشتر اشتغال مددجویان و نیازمندان استان از سایر منابع بانکی همچون صندوق مهرامام رضا (ع) و منابع قرض الحسنه با نکی تسهیلات پرداخت می شود.

کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی بیش از 83 هزار مددجو زیر پوشش خدمات خود دارد.