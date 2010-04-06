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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

قهرمانان مسابقات ترکیه و آذربایجان به پیکارهای آسیایی می‌روند

قهرمانان مسابقات ترکیه و آذربایجان به پیکارهای آسیایی می‌روند

با تصمیم کادر فنی تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران، قهرمانان رقابت‌های بین‌المللی ترکیه و آذربایجان به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور در دو تورنمنت بین‌المللی در ترکیه و آذربایجان در برنامه‌های کادر فنی تیم کشتی فرنگی نوجوانان پیش بینی شده است.

مسابقات انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان به منظور حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا، نیمه دوم اردیبهشت ماه برگزار می شود که کادر فنی تیم نوجوانان نفرات حاضر در رقابت‌های گزینشی المپیک در اواسط اردیبهشت ماه در ازبکستان و رقابت‌های بین‌المللی آذربایجان را از مسابقات انتخابی معاف کرده است.

در نهایت پس از رقابت‌های انتخابی نفرات برتر به همراه نفرات حاضر در مسابقات گزینشی و کاپ آذربایجان به اردوی تیم نوجوانان دعوت می شوند و تمرینات خود را تا زمان آغاز رقابت‌های روز جهانی کودک در ایران ادامه می دهند، البته در این میان یک تیم به رقابت‌های جام پیروزی ترکیه اعزام می شود.

در پایان رقابت‌های روز جهانی کودک که اوایل تیرماه در ایران برگزار می شود، ترکیب تیم نوجوانان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا انتخاب می شود. این مسابقات مردادماه سالجاری در بانکوک تایلند برگزار خواهد شد.

البته کادر فنی اعلام کرده است دارندگان مدال طلای رقابت‌های جام فدراسیون کشتی آذربایجان در اوایل اردیبهشت ماه و جام پیروزی ترکیه در اوایل خردادماه بطور مستقیم برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا انتخاب می شوند. 

کد مطلب 1058365

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