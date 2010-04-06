اسرائیل در معرض نابودی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله دوم که با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گفتگو می کرد، افزود: من فکر می کنم که موجودیت بلند مدت اسرئیل در خطر است.

پادشاه اردن که پیش از عزیمت به آمریکا به منظور شرکت در نشست امنیت هسته ی باراک اوباما این مصاحبه را انجام می داد در باره اینکه چه پیامی را به رئیس جمهوری امریکا خواهد داد گفت:من فکر می کنم اتلاف بیش از حد وقت چیزی است که باید همگی ما درباره آن نگران باشیم برای اینکه تنش های زیادی در منطقه وجود دارد.

عبدالله دوم در ادامه افزود: وضعیت موجود قابل قبول نیست. آنچه که اتفاق خواهد افتاد این است که ما به چرخش در دایره تا وقوع یک مناقشه ادامه خواهیم داد و در آنجا مردم رنج خواهند برد زیرا که جنگی در خواهد گرفت.

وی گفت: من می دانم که دولت اوباما متعهد به راه حل دو دولت است و در این مسیر به جلو گام بر می دارد اما آنها چیزهای دیگری برای پرداختن به آن داشتند و مسئله این است که در یکی دو ماه آینده چه اتفاقی می افتد.

در عین حال وی اضافه کرد: وقایع سال گذشته در منطقه شدیداً مرا دچار تردید کرده و اقداماتی سبب نگرانی شدید من درباره مسیر سیاست اسرائیل شده است.

عبدالله دوم پادشاه اردن در خاتمه خاطر نشان کرد: حل مسئله اسرائیلی- فلسطینی به معنی از بین رفتن بدی ها نیست اما قطعاً این مسئله سهم عمده ای در خروج از چالش هایی خواهد داشت که ما در منطقه داریم.