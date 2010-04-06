یک میلیون زائر در بقاع متبرکه گیلان حضور یافتند

سید کاظم میرحسینی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ایام نوروز بقاع متبرکه گیلان به خصوص بقاعی که از اهمیت بیشتری برخوردارند و همواره مورد توجه بیشتر زوار و مسافران هستند، از هر حیث آماده میزبانی و پذیرایی از مسافران نوروزی و زائران بودند.

وی اظهارداشت: بقاع متبرکه امازاده هاشم (ع)، خواهر امام (س) و دانای علی رشت، آقا سید جلال الدین اشرف آستانه اشرفیه، امامزاده ابراهیم (ع) شفت، عون بن علی (ع) ماسوله، آقا سید نجفی و بی بی حوریه بندرانزلی میزبان بیشترین تعداد زائرین نوروزی بودند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان تاکید کرد: بر طبق برآوردها بیش از یک میلیون نفر در ایام نوروز در بقاع متبرکه استان حضور یافتند که بخش اعظم این زائران مربوطه به لحظه تحویل سال و همچنین روز 13 فروردین بوده است.

وی ادامه داد: بقاع متبرکه گیلان برای تابستان جاری که میزبان خیل عظیمی از زائران و مسافران خواهد بود آماده می شود و علاوه بر امکان رفاهی و بهداشتی با برنامه های فرهنگی و همچنین اوقات فراغت در خدمت زوار و مسافران تابستانی خواهند بود.