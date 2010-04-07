دستاوردهای هسته ای کشور/ تولید 6 رادیودارو برای بیماران صعب العلاج

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیتهای هسته ای ایران از سال 1335 تحت عنوان "مرکز اتمی دانشگاه تهران" با آغاز به کار راکتور 5 مگاواتی تهران شروع شد. در این سال سازمان انرژی اتمی ایران (A.E.O.I) به منظور تولید 23 هزار مگاوات برق هسته ای و توسعه علوم و فنون هسته ای ایجاد و متعهد به ساخت 4 نیروگاه هسته ای در بوشهر و دارخوین، 4 نیروگاه در اصفهان و استان مرکزی و ایجاد چندین نیروگاه و تاسیسات هسته ای در مکانهای مختلف کشور شد.
افتخارات بسیاری در طول بیش از 30 سال فعالیت محققان کشور پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با توسعه این فناوری در حوزه های سلامت، کشاورزی و فیزیک هسته ای حاصل شد که از آن جمله می توان به تولید 6 رادیو دارو برای درمان بیماریهای صعب العلاج، تولید شتابگرها و کاهش آفات کشاورزی اشاره کرد.
به دنبال این موفقیت ها و دستیابی محققان کشور به فناوری غنی سازی اورانیوم و راه اندازی یک زنجیره کامل غنی سازی در نطنز از سال 86 روز 20 فروردین ماه روز جشن هسته ای نامگذاری شد و در پی تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این روز در تقویم رسمی ایرانیان روز ملی فناوری هسته ای نام گرفت.
این گزارش مروری بر دستاوردهای محققان کشور در حوزه فناوری هسته ای دارد.
تولید رادیو دارو برای درمان بیماریهای صعب العلاج
درمان بیماریهای صعب العلاج یکی از مهمترین اهداف محققان در بخش سلامت است. با گسترش و کاربردی کردن فناوری هسته ای در حوزه های مختلف، محققان بخش سلامت اقداماتی در جهت تولید دارو با استفاده از این فناوری انجام دادند که از آن جمله می توان به تولید رادیو داروها اشاره کرد. رادیو داروها یا از طریق شکاف اورانیوم و یا از طریق واکنشهای هسته ای تولید می شوند.
در این راستا پژوهشگران کشور موفق به تولید دو رادیو دارو "ساماریوم 153" و "رنیوم186" شدند. رنیوم با استفاده از راکتور و شتابدهنده ها و ساماریوم از طریق واکنش هسته ای عرضه شدند.
این دو دارو به منظور کاهش درد در بیماران سرطانی تولید شدند. این رادیو داروها مراحل پایانی تایید برای بهره برداری را می گذرانند که پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تولید انبوه می رسند و احتیاجات بیماران داخلی را مرتفع خواهند کرد.
تولید رادیو داروی "مولیبدن تکنسیم" از دیگر دستاوردهای محققان هسته ای در بخش داروسازی است. این رادیو دارو در تشخیص بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار می گیرد که مهمترین آنها بیماریهای قلبی و تنگی عروق قلب است. همچنین این ماده دارویی در تشخیص بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری هایی که نیاز به اسکن از ماهیچه های قلبی، مغز استخوان، غدد بزاقی، تیروئید، پاراتیروئید، شش ها، کبد و کلیه دارند کاربرد دارند.
رادیو داروهای "ید 131"، "تالیوم" و "گالیوم" از محصولات مهم پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای است که در درمان بیماریها موثر هستند. این داروها نیز به تایید وزارت بهداشت رسیده اند.
انرژی اتمی در جهت مبارزه با مواد مخدر
مسئولان پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، مرکز ملی مبارزه با اعتیاد و اساتید دانشگاهها اخیرا امکان استفاده از رادیو ایزوتوپ ها در کنترل و درمان معضل اعتیاد را مورد بررسی قرار دادند.
در این راستا پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی پروژه تحقیقاتی را در زمینه تهیه رادیوداروهای جدید تشخیصی و درمانی اعتیاد، ساخت دستگاه های پیشرفته تشخیصی برای نصب در مبادی ورودی و خروجی کشور برای آشکار سازی افراد و وسایل نقلیه ای که مواد مخدر حمل می کنند را آغاز کرده است.
علاوه بر این از این فناوری می توان در حوزه هایی چون اصلاح نباتات، مدیریت خاک، آب و تغذیه گیاهی، نگهداری مواد غذایی و کنترل آفات، مهندسی ژنتیک، فراورده های دامی، مدیریت منابع طبیعی برای برآورد فرسایش خاک و تولید ارقام مقاوم به بیماری استفاده کرد به گونه ای که با استفاده از این فناوری می توان در جهت اصلاح صفات گیاهان زراعی و باغی، کنترل آفات با استفاده از پرتوهای یون ساز، افزایش زمان نگهداری و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی و افزایش بازدهی محصولات دامی از نظر کمی و کیفی اقدام کرد.
بشر در مقابله با سه عامل تهدیدات میکروبی، بیولوژیکی و هسته تاکنون در بخشهای میکروبی و بیولوژیکی موفقیتهایی را کسب کرده است ولی در مورد تهدید سوم کمتر موفقیت حاصل شده است.
در این زمینه پژوهشگران کشور با اجرایی کردن پروژه ای با عنوان "دفاع بیولوژیک در برابر تشعشات ناشی از حملات هسته ای" درصدند با تولید نوعی واکسن بیولوژیکی ایمنی بدن را در برابر تشعشعات رادیو اکتیو و هسته ای افزایش دهند. این پروژه با استفاده از سه حوزه علمی دفاع غیر عامل، بیوتکنولوژی و انرژی هسته ای تعریف و اجرایی شده است.
نظر شما