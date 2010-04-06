تاثیر توقف تولید خمیرکاغذ در شیلی و هائیتی بر افزایش بهای کاغذ در ایران

منصور حاجی آخوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید خبر افزایش حداقل 10 درصد قیمت انواع کاغذ خارجی در بازارهای ایران گفت: این روند افزایشی از قبل از سال جاری آغاز شده بود و تداوم هم داشته است.

وی افزود: در روزهای اخیر قیمت برخی از انواع کاغذ وارداتی کشورهای کره جنوبی و اندونزی در بازارهای ایران 10 تا 15 درصد افزایش داشته است و به ویژه تاثیراتی در بازار کاغذ تهران گذاشته است.

رئیس اتحادیه کاغذ و مقوای تهران به تاثیرات زمین‌لرزه 7 ریشتری سه ماه گذشته هائیتی و نابودی کارخانه‌های بزرگ خمیرسازی کاغذ این کشور بر بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: هائیتی از کاغذ برای تهیه خمیر آن جهت استفاده در صنعت IT خود استفاده‌های زیادی می‌بُرد و با توجه به وسعت این سه، چهار کارخانه که در زلزله کاملاً نابود شدند بازارهای جهانی با کاهش تولید کاغذ روبرو شد.

حاجی‌آخوندیان اضافه کرد: این تاثیرات تا کشورمان هم آمد و موجب رکود در واردات کاغذ و در نتیجه افزایش 10و 15 درصدی بهای آن شد.

وی همچنین پیش بینی کرد در روزهای مانده به نمایشگاه کتاب تهران میزان مصرف کاغذ برای چاپ کتاب افزایش یابد.

زلزله 8/8 ریشتری 27 فوریه (8 اسفند) شیلی هم که تعطیلی کارخانه‌های تولید خمیر کاغذ این کشور را در پی داشت موجب افزایش قیمت خمیر کاغذ در این کشور شده است. کاهش شدید تولیدات خمیر کاغذ منجر در شیلی و هائیتی که در اواخر ماه مارس (اوایل فروردین ماه) رخ داد، منجر به افزایش قیمت انواع کاغذ در کشورهای آسیایی شد.