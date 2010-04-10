به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنا در مدتی که در راس تیم ملی کشتی فرنگی حضور دارد نشان داده که بیشتر از رقابتهای انتخابی، به مسابقات برگزار شده در طول سال، تورنمنت های بین المللی وعملکرد ملی پوشان در اردوهای تیم ملی اهمیت می دهد.

در حالی که عملکرد موفق محمد بنا در چند حضور در تیم ملی این روش او را تایید می کند اما به نظر می رسد وی امسال نیز مانند ادوار گذشته رقابتهای انتخابی را به شکل رسمی برگزار نکند.

به این ترتیب رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابتهای جهانی در چند وزن و با حضور 2 تا 4 نفر پیش از حضور در رقابتهای جهانی برگزارمی شود تا محمد بنا و همکارانش در این اوزان بهترین نفرات را انتخاب کنند.

این رقابتها به احتمال فراوان دراوزانی مانند 84 کیلوگرم و یکی دو وزن دیگر که نفرات از نظر فنی به هم نزدیک هستند برگزار می شود و برگزاری مسابقات در اوزانی مانند 55 و60 کیلوگرم بعید به نظر می رسد.

رقابتهای جهانی سال 2010 اواسط شهریورماه در شهر مسکو برگزارمی شود و تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای دفاع از عنوان نایب قهرمانی سال گذشته خود به مصاف حریفان می رود.