مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

با آغاز ثبت نام از امروز: تاریخ برگزاری آزمون دوره تکمیلی تخصصی پزشکی اعلام شد

احمدی نژاد: همبستگی ملی در کشور بی نظیر است

مستمری بازنشستگان براساس تورم 15 درصدی محاسبه شود

ایران :

پراید جدید امسال وارد بازار می‌شود

بازرسان استاندارد در رستوران‌ها و فست فودها

با تشکیل کمیته‌ای ویژه صورت می‌گیرد؛ پیگیری برچیدن پایه‌های منوریل در مجلس و شورای شهر

ابرار:

بهای نفت از مرز 85 دلار گذشت

ادعای احمدی نژاد: دولت نشان داده در اداره اقتصاد موفق بوده است

مدیرعامل سایپا: مینیاتور به زودی تغییر نام می‌دهد

ابتکار:

مناظره کتبی بر سر چگونگی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها: احمدی نژاد: مصوبه مجلس به کشور ضربه می‌زند؛ لاریجانی: خواسته دولت به مردم فشار می‌آورد

هتک حرمت آرامگاه آیت الله خاتمی در یزد

انتقاد رئیس جمهور از سه اقتصاددان مجلس



اسرار:

بر سر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صورت گرفت؛ نامه نگاری سران دو قوه

آیت الله هاشمی رفسنجانی: از فاصله گرفتن دلهای دلسوزان نظام نگرانم

اهانت افراد ناشناس به آرامگاه آیت الله خاتمی



اطلاعات:

بیمه طلایی فرهنگیان از اول اردیبهشت اجرایی می‌شود

رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مسئولان نظام: اختلاف دیدگاه ها نباید باعث توقف حرکت رو به جلو کشور شود

52 رشته تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها



پول:

در تازه ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول اعلام شد؛ پیش بینی تورم 32 درصدی پس از اصلاح نظام یارانه‌ها

اسکندری رفت که شیر دولتی بفروشد؛ وزیر سابق کشاورزی مدیرعامل پگاه شد

بخش خصوصی در انتظار تایید ابزار شرعی؛ "خرید دین" از شورای پول و اعتبار به کمیته فقهی رفت



تفاهم:

مقام معظم رهبری: وحدت سه قوه در تصمیم‌های بزرگ حفظ شود

رئیس جمهوری در نامه‌ای خطاب به لاریجانی در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها؛ شرایط حداقلی برای اجرا فراهم شود

بهای نفت خام صادراتی ایران به 80 دلار رسید



تهران امروز:

لاریجانی خواستار پیش بینی نرخ تورم یارانه‌ای از سوی دولت شد؛ فرصت دوباره مجلس به دولت

دیدار نوروزی نمایندگان با شهردار تهران؛ مهمانان در این دیدار از عملکرد قالیباف تقدیر کردند

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی خبر داد: رشد 30 درصدی استفاده از ماهواره



جام جم :

صندوق بین‌المللی پول: نرخ تورم در ایران تک رقمی می‌شود

رهبر معظم انقلاب: مسئولان در تصمیم‌های بزرگ هماهنگ عمل کنند

قلعه نویی: بدون تیم هم بمانم به استقلال نمی‌روم



جوان:

رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مسئولان تاکید کردند: سه قوه در تصمیمات بزرگ متحد باشند

زمینه بررسی کارشناسی مشترک دولت و مجلس فراهم است؛ نامه نگاری احمدی نژاد و لاریجانی درباره قانون یارانه‌ها

رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد: اتصال واگن‌ای جدید به قطار هسته‌ای ایران



جمهوری اسلامی:

رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت، هیئت رئیسه مجلس و برخی مسئولان نظام: دولت و مجلس برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توافق کنند

آیت الله هاشمی رفسنجانی: با توجه به شرایط داخلی و خارجی حفظ نظام جمهوری اسلامی اهمیت بسزایی دارد

وزیر نیرو خبر داد: افزایش 15 درصدی تعرفه آب و برق در صورت اجرا نشدن هدفمندی یارانه‌ها



جهان صنعت:

پاسخ لاریجانی به احمدی نژاد: مجلس با فشار زیاد به مردم موافق نیست

پیش بینی کارشناسان از سال 89؛ رکود بودجه عمرانی را می‌بلعد

نصب کنتورهای سه تعرفه‌ای برق در منازل



حمایت:

رهبر معظم انقلاب: اجرای برنامه پنجم نیازمند یکپارچگی سه قوه است

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد: آغاز طرح پزشک خانواده شهری از اوایل اردیبهشت

رئیس دیوان عدالت اداری خبر داد: برگزاری جلسه با معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی برای کاهش شکایت‌ها



خراسان:

وزیر نیرو: هدفمند کردن یارانه‌ها هم اجرا نشود تعرفه آب و برق تا 15 درصد افزایش می‌یابد

هاشمی رفسنجانی: اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با مدیریت صحیح به نفع کشور است

مهمانپرست: پیشنهاد ایران برای تبادل سوخت روی میز است اما درباره فعالیت هسته‌ای گفتگو نمی‌کنیم



دنیای اقتصاد:

احمدی نژاد در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس: دو سال است مردم را از هدفمندی یارانه‌های می‌ترسانند

در نامه احمدی نژاد و پاسخ لاریجانی انعکاس یافت؛ دو نگرانی از سرنوشت یارانه‌ها

مقام معظم رهبری: وحدت حرکت در تصمیم های بزرگ حفظ شود



سیاست روز:

سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها در گرو حل اختلاف مجلس و دولت

رهبر معظم انقلاب: اختلاف دیدگاه‌ها نباید باعث توقف حرکت کشور شود

جایگاه کم اعتبار راه آهن در حمل و نقل ایران؛ اقتصاد نفتی در برابر توسعه ریل‌های آهن



فرهنگ آشتی:

رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از مسئولان نظام: منظور از یکپارچگی مسئولان چشم پوشی از اختلاف سلیقه‌ها نیست

با ابلاغ مصوبه مجلس؛ افزایش حقوق بازنشستگان لشگری

طرح دو فوریتی مجلس؛ احتمال اصلاح تعرفه خودرو



کاروکارگر:

احمدی نژاد: شرایط حداقلی برای اجرای قانون فراهم شود؛ لاریجانی: دولت نظارت کارشناسی خود را اعلام کند

وزارت بهداشت: ویزیت پزشکان خصوصی 10 تا 20 درصد افزایش می‌یابد

وزیر نیرو خبر داد: افزایش 15 درصدی تعرفه آب و برق در صورت اجرا نشدن هدفمند سازی یارانه‌ها



کیهان:

رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مسئولان نظام: حفظ وحدت در تصمیم های بزرگ تکلیف هر سه قوه است

در نامه لاریجانی به احمدی نژاد مطرح شد: اعلام آمادگی مجلس برای بررسی مجدد قانون هدفمندی یارانه‌ها

تلاش دانه درشت‌ها برای تصاحب زمین 270 میلیارد تومانی



گسترش:

محرابیان با اعلام برنامه‌های دولت برای جهش صنعتی: رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نقشه راه صنعت است

در معاملات روز گذشته بورس تهران رقم خورد؛ صعود شاخص صنعت با وجود نزول بازار

توسط صنعتگران داخلی تا سال آینده انجام می‌شود؛ ساخت هفت دکل حفاری کاملاً ایرانی



وطن امروز:

رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام: همه به دولت کمک کنند

با درخواست دولت عراق؛ حکم بازداشت دختر صدام صادر شد

صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد: تورم 5/8 درصدی اقتصاد ایران در سال 89



همشهری:

رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام: تمام توان خود را برای رسیدن به اهداف چشم انداز به کار گیرید

شهردار تهران در مراسم بهره برداری از زیرگذر الغدیر؛ هیچ بهانه‌ای نباید ما را از کارکردن باز دارد

بیش از 2 میلیون تخلف رانندگی در تعطیلات نوروز ثبت شد؛ اعلام زمان بندی تعویض پلاک موتورسیکلت‌ها



هدف واقتصاد:

رئیس اتاق مشترک ایران و چین: ایران فقط کالاهای مرغوب چین را وارد می‌ کند

به دلیل نداشتن شرایط لازم؛ 65 درصد متقاضیان مسکن مهر کنار گذاشته شدند

اعلام نتایج بازنگری واگذاری شرکت ملی گاز تا پایان فروردین