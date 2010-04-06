آتوود، اوتس و آلنده سخنرانان امسال سالن موسیقی پورتسموث

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اگزامینر، آتوود در 21 سپتامبر (30 شهریور) درباره کتاب "سال سیل" صحبت خواهد کرد و اوتس نیز در 18 اکتبر (26 مهر) درباره کتاب "محاصره: داستان یک بیوه زن" سخن می‌گوید. ایزابل آلنده نیز پیش از این دو نویسنده در 5 مه (15 اردیبهشت) در پورتسموث حضور می‌یابد و درباره کتاب "جزیره زیر دریا" سخنرانی می‌کند.

از دیگر نویسندگانی که در این سلسله سخنرانیها شرکت می‌کنند می‌توان به آلن آلدا، مایکل لوئیس و جوزف جی الیز اشاره کرد.

مارگارت اِلنور آتوود از معروفترین نویسندگان، شاعران و فعالان سیاسی کانادایی محسوب می‌شود و تا کنون جوایز ادبی متعددی را از آن خود کرده ‌است که از آن جمله می‌توان به جایزه بوکر سال 2000 اشاره کرد.

برخی از آثار آتوود که به فارسی ترجمه شده عبارتند از "قصه کلفت" برنده جایزه آرتور سی کلارک (ترجمه به فارسی با نام سرگذشت ندیمه، سهیل سُمی)، "عروس فریبکار" (ترجمه شهین آسایش)، "گریس دیگر" (ترجمه جلال بایرام )، "آدمکش کور" برنده جایزه بوکر (ترجمه شهین آسایش) و "اوریکس و کریک" (ترجمه سهیل سُمی).

جویس کارول اوتس نیز از نویسندگان مشهور آمریکایی است که بیش از 159 اثر مختلف در کارنامه خود به ثبت رسانده ‌است. از اوتس چندین اثر به فارسی برگردانده شده‌‌ است که از آن جمله می‌توان به "سیاهاب" با ترجمه مهدی غبرائی، رمان "جانورها" با برگردان حمید یزدان‌پناه، رمان "ما خانواده مل ونر بودیم" ترجمه رویا بشنام، مجموعه داستان "وقتشه با من زندگی کنی" ترجمه مهری شرفی و نمایشنامه "صدای درهم" ترجمه کتایون حسین‌زاده اشاره کرد.

ایزابل آلنده نیز از نویسندگان مطرح آمریکای لاتین محسوب می‌شود که از بستگان سالوادور آلنده رئیس جمهور معروف شیلی است. او دکترای افتخاری از کالج بیتز، کالج دومینیکن، دانشگاه دولتی نیویورک و کالج کلمبیا دارد. اکثر کتابهای آلنده به شیوه رئالیسم جادویی نوشته‌ شده که بسیاری از آنها به فارسی ترجمه شده‌ است. از آثار او می‌توان به از عشق و سایه‌ها، داستانهای اوالونا، پائولا، دختر بخت، زورو، خانه اشباح و اینس روح من اشاره کرد.