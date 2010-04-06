ایتالیا در بازی شکست خورده سیا و پنتاگون وارد نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این دیدار با تشریح اقدامات انجام شده توسط وزارت امور خارجه در پیگیری وضعیت این دو تبعه ایرانی تصریح کرد: وظیفه وزارت امور خارجه حفاظت و حمایت از حقوق ایرانیان در سراسر جهان است و علاوه بر این وظیفه اعتقادی و انسانی نیز حکم می کند در صورتی که برای هر ایرانی در هر کجای جهان که مشکلی پیش بیاید در چارچوب قانون آن را دنبال کنیم.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: ما از مقامات ایتالیایی می خواهیم هر چه سریعتر زمینه آزادی این دو نفر را فراهم نمایند چون این بازی است که از سوی آمریکا و توسط سازمان سیا و پنتاگون طراحی شده و در کشورهای دیگر و برخی نقاط دنیا اجرا شده، اما شکست خورده است بر همین اساس از دولت ایتالیا می خواهیم که در بازی شکست خورده سیا و پنتاگون وارد نشود. آمریکایی ها هم بدانند این بازی سیاسی و تبلیغاتی نتیجه ای نخواهد داشت.

در این دیدار خانواده های معصومی نژاد و دمیرچی لو نقطه نظرات خود را در خصوص روند پیگیری موضوع دستگیری فرزندان خود ارائه و وزیر امور خارجه کشورمان دستورات لازم را جهت تداوم پیگیری ها به بخش های مختلف وزارت متبوع صادر نمود.