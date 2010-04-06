دبیرکل سازمان ملل بر سلامت شهری در جهان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی سلامت 7 آوریل 2010 برابر با 18 فروردین ماه ضمن تاکید بر اهمیت سلامت و بهداشت شهری گفت کارگزاری های تخصصی و برنامه های سازمان ملل متحد درگیر تلاش هایی برای کاهش آلودگی هوا و صدا، تراکم ترافیک و جرم، همچنین کمک به اصلاح وضعیت مسکن، تاسیسات بهداشتی، غذا و آب سالم در سراسر جهان هستند.

در پیام بان کی مون آمده است: بسیاری از مشکل های فوق با برنامه ریزی بهتر وبهره برداری موثر تر از استانداردها و قوانین مورد نیاز برای اجرا، ا قابل حل هستند. ایشان می گوید اقدامات صرفا نباید پیچیده و گران باشد. وی می افزاید اقدامات موثر می تواند شامل استفاده از باغ ها و مزارع شهری برای ارتقای آموزش تغذیه و فعالیت های فیزیکی بوده یا اقدام مشترک جوامع برای کاهش جرم و خشونت در شهرها باشد.

دبیر کل سازمان ملل ضمن اشاره به این واقعیت که برای نخستین بار در تاریخ، مردم بیشتری نسبت به نواحی روستایی در شهرها زندگی می کنند گفت اگرچه تهدیدات علیه سلامت در شهرها بسیار هستند، اما دلایل برای خوشبینی هم زیاد است. ریشه علت مشکلات سلامت شهری شناخته شده اند و به همان نسبت هم روش های مبارزه با آنها.

بان کی مون می گوید: در روز جهانی سلامت 2010 بیش از 700 شهر از سرار جهان تجربه های موفق خود در این زمینه را با هم سهیم می شوند.

وی می افزاید، این سیاست ها، اقدامات و عملکرد های موفق در مجموع نشان دهنده این خواهد بود که ما چگونه شهرها را تبدیل به مکان هایی سالم برای زندگی می نماییم.