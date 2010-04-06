عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و ایران محور گفتگوهای اردوغان در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، قرار است که "رجب طیب اردوغان" فردا چهارشنبه در سفری دو روزه برای گفتگو درباره چندین مسئله مهم از جمله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به فرانسه سفر کند.

وزارت امور خارجه فرانسه طی بیانیه ای در روز دوشنبه اعلام کرد: اردوغان در سفر دو روزه خود به فرانسه با "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری و "فرانسوا فیون" نخست وزیر و "گرهارد لارچر" رئیس سنای این کشور دیدار می کند و درباره مسائل مختلفی از جمله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، فرآیند سازش در خارومیانه، برنامه هسته ای ایران و وضعیت افغانستان با مقامات فرانسه گفتگو خواهد کرد.

همچنین اردوغان که به بوسنی سفر کرده است روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در سارایوو پایتخت این کشور گفت: ترکیه کشوری بزرگ است ولی هرگز نمی خواهد بار سنگینی بر دوش اتحادیه اروپا باشد، بلکه قصد دارد بخشی از مشکلات این قاره را هم حل و فصل کند.

نخست وزیر ترکیه همچنین از کندی فرآیند مذاکرات برای پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا انتقاد کرد.

اردوغان افزود: شروطی که اتحادیه اروپا برای پیوستن کشورش به این اتحادیه تعیین کرده، کاملا بی سابقه و بسیار دشوار بوده و برای هیچ کشوری این گونه نبوده است.