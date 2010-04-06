به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سید کریم داودی در جمع خبرنگاران افزود : بر اساس نظرات کارشناسی و مطالعات انجام شده اجرای طرح منوریل با بافت تاریخی اصفهان همخوانی ندارد وبا حفظ بافت فرسوده وفرهنگی مغایرت دارد .

وی ادامه داد:‌مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر اصفهان راه اندازی سه خط مترو، اتوبوس و تراموا را در زمینه توسعه حمل و نقل همگانی در دستور کار خود قرارداده است .

داودی کاهش آلاینده‌ها، توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش سرانه فضای سبز و کاشت یک میلیون درخت، پروژه‌های محله محور، اجرای طرح‌های شاد و نشاط آور و ارتقا فرهنگ شهروندی را از مهمترین برنامه‌های مدیریت شهری در سال جاری اضفهان دانست.

وی تصریح کرد:‌توسعه زیرساخت‌های توریست داخلی و خارجی و آزادسازی معابر در مناطق 14 گانه شهرداری اصفهان از جمله الویت‌های برنامه‌ای شهرداری در سال جاری دانست.