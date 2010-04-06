پنج میلیون مسافر وارد گیلان شدند

امید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال پنج میلیون و 622 هزار و 978 نفر از مسافران و گردشگران زمینی و 9 هزار و 69 نفر نیز هوایی برای گذر ایام نوروز وارد استان گیلان شدند.

وی اظهارداشت: بیشترین میزان سفرهای گردشگران و مسافران در ایام نوروز در استان گیلان مربوط به 13 فروردین با آمار 679 هزار و 170 نفر بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: شرایط اسکان و امکانات اولیه برای بیش از این میزان مسافر در ایام نوروز پیش بینی شده بود، اما به دلیل شرایط بد جوی در این ایام کمتر از پیش بینی های به عمل آمده شاهد حضور مسافران و گردشگران بوده ایم که با وجود این امر افزون بر پنج میلیون مسافر و گردشگر از استان گیلان بازدید به عمل آوردند.

وی ادامه داد: استان گیلان با داشتن جاذبه های متنوع گردشگری و داشتن مجموعه گسترده ای از جاذبه های گردشگری همچون کوه، دریا و جنگل سالانه مکان مناسبی برای گذران اوقات فراغت گردشگران و مسافران محسوب می شود.