اسکله های عروس دریایی گلستان روبه نابودی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در گذشته ها اقتصاد شهر بر اساس راه آهن و بندر طراحی شده بوده که با بالا آمدن عمق دریا و کاهش آبخور کشتیها، امروزه عملا خاصیت بندر تجاری ندارد و تنها مواد سوختی و نفت خام در مقیاس بسیار ناچیز به مقصد نیروگاه‌های منطقه تخلیه می‌شود.

شهرستان ترکمن در باختری ترین حد استان گلستان واقع شده است که از شمال به کشور ترکمنستان، از جنوب به گرگان و کردکوی، از باختر به دریای مازندران و بندرگز و از غرب به شهرستان آق قلا محدود می شود.

سواحل دریای مازندران و شیوه‌ معیشت و زندگی عشایر ترکمن در این ناحیه زیباترین و مهمترین جاذبه های گردشگری این منطقه را تشکیل می‌دهند.

بندرترکمن، مرکز این شهرستان، یکی از شهرهای مهم استان گلستان محسوب می شود و این بندر جزو شهرهایی است که در ابتدای کار راه آهن در ایران ریل‌های راه آهن به آن کشیده شد.

این شهر در سال ۱۳۰۶ ش به فرمان پهلوی اول بنیاد شد و سال احداث شهرداری آن ۱۳۰۹ است.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان گفت: شهر ترکمن در دوره پهلوی اول و به عنوان قرارگاه نظامیان برای سرکوبی عشایر این منطقه احداث ‌شد و با اتصال این شهرستان به راه ‌آهن سراسری بر اهمیت این شهر به لحاظ نقش اقتصادی و ارتباطی در استان افزوده شد و اسکان عشایر و احداث اسکله برای ایجاد فعالیت ‌های بندری از عوامل اصلی پیشرفت شهر بوده است.



فریدون فعالی، مهم‌ترین صنایع دستی شهرستان بندرترکمن را قالیچه بافی، گلیم بافی، قالی بافی و جاجیم بافی اشاره کرد و افزود: باید از چادر و بند چادرهای ترکمنی، حصیربافی، نخ ریسی، پارچه بافی، نمدمالی و زیلوبافی نام برد که مواد خام را از این محل تهیه می کنند.



وی خاطرنشان کرد: قالی و قالیچه بافی در شهرستان ترکمن به این شکل انجام‌می شود که در آغاز و انجام هر قالی و قالیچه چند سانتی متر گلیم بافته می‌شود که ترکمن ها آن را با اعتقاد بر این که هر چیزی بر خاک استوار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان یادآور شد: بندرترکمن در قدیم دارای سه اسکله بود که اکنون بازمانده‌هایی از آن‌ها به‌جا مانده است.

وی افزود: این بندر جزو شهرهایی است که در ابتدای کار راه آن در ایران ریل‌های راه آهن به آن کشیده شد، این شهر درسال ۱۳۰۶ ش. به فرمان پهلوی اول بنیاد شد و سال احداث شهرداری آن ۱۳۰۹ است.

فعالی خاطرنشان کرد: اکثریت مردم این شهر ترکمن و سنی مذهب هستند، ولی اقوام دیگر از جمله فارس ها، ترک ها، قزاق ها، مازندرانی‌ها، ارامنه و سیستانی ها و... در کنار هم زندگی می‌کنند.



دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان در خصوص اقتصاد این شهرستان گفت: اقتصاد شهر در حال حاضر بر اساس تولید فرش و گلیم، صید و تولید خاویار، کشاورزی و صنایع دستی رونق اندکی دارد،

وی بیان داشت: اما در زمان گذشته اقتصاد شهر بر اساس راه آهن و بندر طراحی شده بوده که با بالا آمدن عمق دریا و کاهش آبخور کشتیها، امروزه عملا خاصیت بندر تجاری ندارد و تنها مواد سوختی و نفت خام در مقیاس بسیار ناچیز به مقصد نیروگاه‌های منطقه تخلیه می‌شود..

به گزارش خبرنگار مهر، از دیدنی‌های این شهر خانه‌های چوبی دو طبقه در بخش گومش تپه است و بندر آبسکون که محل مرگ آخرین پادشاه خوارزمی بوده‌است در این شهرستان است.

جزیره آشوراده بزرگترین جزیره ایرانی خزر در این شهر قرار دارد، همچنین دیوار قزل آلان (دیوار دفاعی گرگان) مربوط به دوره ساسانیان که از شهرستان کلاله آغاز می‌شود با طی حدود 200 کیلومتر در این شهرستان به دریا منتهی می‌شود و این دیوار بزرگترین دیوار جهان پس از دیوار چین است.

دوشنبه بازار بندرترکمن از دیدنی‌های این شهر ترکمن‌نشین است که در آن صنایع دستی ترکمن به ارزانترین قیمت عرضه می‌شود و مهمترین سوغات این شهر، فرش ترکمنی، پشتی ترکمنی، روسری های زنانه و صنایع دستی ترکمن ها است.