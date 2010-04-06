امرالله احمدجو درباره مجموعه "اوسنه پادشاهی" به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه طنز به تهیه‌کنندگی رضا جودی در 50 قسمت 45 دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تهیه می‌شود. در این مجموعه در کنار محمود پاک‌نیت، ژاله علو، بهروز مسروری، محمد فیلی و فردوس کاویانی بازیگران اصفهانی بازی می‌کنند.

وی در ادامه افزود: در مجموعه "اوسنه پادشاهی" قرار بود حمیدرضا پگاه هم بازی کند، اما به دلیل ضربه دیدن پایش نمی‌توانیم از او استفاده کنیم، به همین دلیل بهزاد داوری یکی از بازیگران خوب اصفهانی را جایگزین کردیم.

این کارگردان درباره اینکه چرا بازیگران اصفهانی را برای این پروژه انتخاب کرده، توضیح داد: داستان این مجموعه روایتگر یک پادشاه خیالی است که خودش را حاکم اصفهان می‌کند. در این مجموعه به بازیگرانی نیاز داشتیم که به لهجه اصفهانی صحبت کنند. من کمتر بازیگری را دیده‌ام که اصفهانی نباشد، اما خیلی خوب و بدون نقص با این لهجه حرف بزند، به همین دلیل بازیگران پیشکسوت و جوان اصفهانی را انتخاب کردم. البته بازیگران خوبی برگزیده شده و امیدوارم شناخته هم شوند.

احمدجو ادامه داد: مجموعه "اوسنه پادشاهی" را اول اردیبهشت‌ کلید می‌زنم. تمام لوکیشن‌های این مجموعه اصفهان است. در این مجموعه ژاله علو همان خاله لیلا "روزی روزگاری" و بهروز مسروری همان کدخدای "تفنگ سرپر" است.

وی درباره اینکه چرا برخی نقش‌های مجموعه "اوسنه پادشاهی" مثل خاله لیلا از آثار قبلیش می‌آید گفت: چاپلین یا لورل و هاردی هم نقش‌هایشان در آثارشان تفاوتی ندارد. این مجموعه با دیگر آثارم متفاوت است و سعی کردم تنوع را حفظ کنم.

این کارگردان خاطرنشان ساخت: برای ساخت مجموعه "اوسنه پادشاهی" آرامش خاطر دارم. البته نمی‌خواهم بگویم دوستان در پروژه‌های قبلی زحمت نکشیدند، اما با یک گروه حرفه‌ای برای "اوسنه پادشاهی" کار می‌کنیم و باید از زحمات رضا جودی تهیه‌کننده این پروژه قدردانی کنم.

احمدجو مجموعه‌های "روزی روزگاری" و "تفنگ سرپر" را کارگردانی کرده است.